Aufbruchstimmung in Herzogenaurach. Ab nach Hause oder vielleicht auch direkt in den Urlaub ging es am Mittwoch (30.06.2021) für die Spieler, Trainer und Betreuer der deutschen Nationalmannschaft.

Eine kurze Nacht sei es gewesen, ließ Joachim Löw am Mittag während einer Pressekonferenz wissen. Es war seine letzte als Bundestrainer.

Kandidaten aus der U21

Bald, so sagte es Oliver Bierhoff neben ihm auf dem Podium, werde sich Löws Nachfolger Hansi Flick vorstellen und seine Strategie und "Philosophie" vorstellen. Ganz vage stellte der für die Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes zuständige Direktor schon vor, dass der neue Bundestrainer sicher "gerne junge Spieler" einsetzen werde.

Ein paar Namen fielen auch. Etwa der von Jamal Musiala, der schon bei der EURO 2020 dabei war und in zwei Spielen eingewechselt wurde. Florian Wirtz hingegen verpasste den Sprung in den Kader der Eliteauswahl, wurde stattdessen zusammen mit Ridle Baku Europameister mit der U21.

Nmecha ein echter Mittelstürmer

Das Trio könnte dabei sein, um sich im September an die Aufgabe zu machen, die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 zu schaffen. Derzeit belegt Deutschland hinter Armenien und Nordmazedonien nur den dritten Platz in seiner Gruppe.

Die Zeit bis zum nächsten Turnier ist aufgrund der verschobenen EM knapp wie nie. Nur knapp 17 Monate verbleiben bis zum Eröffnungsspiel in Katar.

Außer Wirtz und Baku werden vor allem Lukas Nmecha Chancen eingeräumt, den Weg aus der U21 in die A-Mannschaft zu finden. Vor allem, weil er ein Mittelstürmer ist.