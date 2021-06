"Hätte nicht spielen können" - DFB-Reaktionen zu Eriksen

"Es gab bei der Bekanntgabe sogar Beifall" , sagte der deutsche Mannschaftsarzt Prof. Tim Meyer am Sonntag (13.06.2021) im Interview mit der Sportschau. Bei der Mannschaft sei viel über das Thema gesprochen worden.

Bundestrainer Joachim Löw tauschte sich vor dem Training am Sonntag lange mit Hans-Dieter Hermann aus, dem Sportpsychologen des Deutschen Fußball-Bundes.

Noch am Samstagabend hatte der DFB über seine Kanäle in den Sozialen Netzwerken Genesungswünsche an Eriksen und die gesamte dänische Mannschaft übermittelt.

Sie soll vor allem dafür verantwortlich gewesen sein, dass die nach Eriksens Kollaps unterbrochene Partie gegen Finnland fortgesetzt worden sei. Eriksen, der nach den Wiederbelebungsmaßnahmen in einem "wachen und stabilen Zustand" gewesen sei, habe seine Kollegen ermutigt, weiterzuspielen.