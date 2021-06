In den Tagen von Seefeld stand auch schon ein Turnier an. Die Ergebnisse wurden feinsäuberlich auf ein Flipchart übertragen. Als die Meldung "Groß gegen Klein" über den Platz in Seefeld gerufen wurde, entstand der Verdacht, dass eine Mannschaft mit dem 1,95 Meter großen Niklas Süle und Torwart Manuel Neuer (1,93) gegen ein Team mit Jonas Hofmann und Serge Gnabry spielen, die beide auf 1,76 Meter kommen.

Aber der Verdacht trog. Es ging nur um die Größe der Tore. Bei drei Torhütern, die mit im Trainingslager sind, wurden nur drei Tore auf das Feld gestellt, die den Wettbewerbsmaßen entsprechen. Eine Mannschaft spielte auf kleine Tore.

WM 2018 und Abstieg aus der Nations League als Start des Verjüngungsprozesses

Die Zeiten, in den Raucher gegen Nichtraucher, Ehemänner gegen Junggesellen und Jung gegen Alt spielten, sind längst vorbei. Die Unterscheidung erfolgt heutzutage in der Regel unter taktischen Gesichtspunkten und über die Farbe der Trainingsleibchen.

Das Thema "Jung und Alt" spielte trotzdem bei der Nominierung des Kaders von Bundestrainer Joachim Löw eine Rolle. Im Frühjahr 2019, noch unter den Eindrücken des Scheiterns bei der WM 2018 und des Abstiegs aus der Nations League (der dank einer Aufstockung im Nachhinein vermieden wurde), sortierte Löw aus.

Umbruch mit Blick auf die EURO 2024

Jérôme Boateng, Mats Hummels (beide Jahrgang 1988) und Thomas Müller wurden in den vorläufigen Ruhestand geschickt. Der viel zitierte Umbruch, der auch als Verjüngung bezeichnet werden kann, sollte mit Blick schon auf die Europameisterschaft 2024 beginnen.

Im Mai 2021 holte der Bundestrainer zumindest Hummels und Müller zurück, weil sich im Lager "Jung" keine besseren fanden.

Somit ist es nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gut möglich, dass am 15. Juni gegen Frankreich fünf Spieler in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft stehen werden, die 30 Jahre oder älter sind.

Fünf Spieler Ü30 in der Startelf?

Bei Manuel Neuer, mit 35 Jahren der älteste Spieler, ist das sogar sicher, genau wie bei Hummels (32) und Müller, sofern sie gesund bleiben. Auch Toni Kroos (31) erhielt vom Bundestrainer die Zusage, dass er spielen wird. Es bleibt aber die Frage, wie der Mittelfeldspieler von Real Madrid seine Coronainfektion überstanden hat, wegen der er mit Verspätung erst am Sonntag (31.05.2021) ins Trainingslager nach Seefeld gereist war.

Der 30 Jahre alte Ilkay Gündogan wird sogar erst am 3. Juni in Österreich erwartet. Nach einer überragenden Saison mit Manchester City galt ihm ein Platz im Mittelfeld sicher. Aber im Finale der Champions League enttäuschte Gündogan, vielleicht auch, weil er das Abschlusstraining hatte abbrechen müssen.

Jüngste Mannschaft bei der WM 2010

Ein Blick in die Historie der großen Turniere unter Joachim Löw zeigt, dass das Durchschnittsalter der letztlich auch eingesetzten Spieler stetig stieg. Bei der WM 2010, als die Mannschaft in den K.o. -Spielen gegen Argentinien (4:0) und England (4:1) mit frischem Konterfußball begeisterte, betrug es 25,17 Jahre.

Im verlorenen Halbfinale gegen Spanien standen mit Arne Friedrich und Miroslav Klose nur zwei Spieler, die das 30. Lebensjahr schon überschritten hatten. So war es auch 2014 im gewonnenen Finale der WM gegen Argentinien mit Philipp Lahm und wieder Klose.