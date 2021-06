Das kündigte auch Löw an, ohne es explizit auszusprechen. "Es ist das Ziel, dass diejenigen, die hintendran stehen, nicht nachlassen und den Druck hochhalten. Dass sie die Anderen antreiben mit guten Leistungen", so der Bundestrainer, "ich habe gesagt, dass es sehr wichtig ist, wenn dann die Chance für einzelne Spieler kommt im Laufe des Turniers, dann ist die Erwartungshaltung, dass sie der Mannschaft helfen können."

Die Botschaft ist bei Florian Neuhaus angekommen. Nach dem Auftritt beim 1:0 gegen die Tschechische Republik im November 2020 machte er nun schon wieder im Nationaltrikot von sich reden. Neuhaus drängt in die Mannschaft, ohne verbal zu drängeln.

Sechs Tore und sechs Assists in der Bundesliga

In einer doch eher enttäuschenden Bundesligasaison der Mönchengladbacher liest sich die Bilanz von Neuhaus gut. Sechs Tore erzielte er, zu sechs weiteren leistete er die Vorlage, er fehlte in nur einem Spiel wegen einer Gelbsperre.

Die Voraussetzungen, sich den "großen Traum" zu erfüllen, "für Deutschland ein Turnier spielen zu dürfen" , waren damit erfüllt, zumal Neuhaus auch in der Champions League gegen große Gegner wie Real Madrid, Inter Mailand und Manchester City Erfahrungen sammelte. Gegen Dänemark wurde nun die Voraussetzung dafür erfüllt, erste Wahl zu sein, wenn es bei der namhafteren Konkurrenz doch zum EM -Start noch Probleme geben sollte.

Ganz leise Hoffnung

Toni Kroos war mit dem Coronavirus infiziert, Ilkay Gündogan ging zumindest angeschlagen in das Finale der Champions League, Leon Goretzka wird nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel auch am Freitag (04.06.2021) noch nicht trainieren können, wie Löw nach dem Spiel in Innsbruck sagte. Eine leise Hoffnung auf das Spiel gegen Frankreich darf sich Musterschüler Neuhaus machen.

