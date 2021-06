* berücksichtigt ist die Gesamtzahl der Länderspiele, nicht nur Einsätze als Linksverteidiger

Konkurrenz ohne Vorsprung

Im aktuellen Kader für die EM finden sich in Marcel Halstenberg und Robin Gosens zwei direkte Konkurrenten von Günter. Es deutet nichts darauf hin, dass einer der Beiden einen Vorsprung hat, insofern gilt für den spät Wiederberufenen: Die Spiele gegen Dänemark und/oder Lettland am 7. Juni in Düsseldorf sind die große Chance, um bei einem großen Turnier einen großen Auftritt als Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft zu haben.

Einsatz gegen Dänemark wahrscheinlich

Assistenztrainer Marcus Sorg sagte am Dienstag während der Pressekonferenz des DFB, dass "so viele wie möglich" zum Einsatz kommen sollen. Bei sechs möglichen Auswechslungen und einigen Spielern, die angeschlagen sind oder noch Trainingsrückstand haben, sind Günters Einsatzchancen groß.

Sorg, der den SC vor dem aktuellen Trainer Christian Streich im Jahr 2011 für ein halbes Jahr trainiert hatte, charakterisierte seinen ehemaligen Spieler während der Pressekonferenz: "Chris ist mit Sicherheit ein Spieler, der unglaublich viel Leidenschaft und körperliche Präsenz mitbringt."

Die Nominierung des 28 Jahre alten Freiburgers hatte Bundestrainer Löw am 19. Mai so begründet: "Er hat eine tolle Entwicklung gemacht in den vergangenen, zwei, drei Jahren. Er ist in vielen Bereichen immer besser geworden, verfügt über eine große Schnelligkeit und eine gewisse Torgefahr."

Seit März 2019 alle möglichen Minuten in der Bundesliga

Drei seiner sieben Tore in 235 Bundesligaspielen schoss Günter in der abgelaufenen Saison. Bei einer gemessenen Höchstgeschwindigkeit von 35 Stundenkilometern waren nur wenige Profis schneller.

Seit 2006 beim SC Freiburg, Inzwischen Kapitän bei den Profis: Christian Günter

Christian Günter ist inzwischen Kapitän beim Sportclub, für den er seit 2006 ohne Unterbrechung spielt. In der Bundesliga verpasste er seit März 2019 keine Minute auf dem Platz.

"Die Firma hätte ihn gern übernommen"

Zäh, willensstark, bescheiden, bodenständig - so charakterisieren langjährige Beobachter den gebürtigen Tennenbronner. Jahrelang fuhren die Eltern Andrea und Eckhard ihren Sohn aus der kleinen Gemeinde im Schwarzwald in die gut 60 Kilometer entfernte Fußballschule des SC Freiburg.

Zeitweise schloss Christian Günter nebenbei eine Lehre zum Industriemechaniker ab. Vater Eckhard sagte der "Badische Zeitung" stolz: "Chris war ein sehr guter Lehrling und bestand seine Gesellenprüfung mit ,besser als 1,4’. Die Firma hätte ihn gern übernommen."

Stand: 01.06.2021, 14:00