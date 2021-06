Kimmich rückt auf die Seite - "Besser als jede andere Option"

Bixente Lizarazu, der mit Frankreich Weltmeister wurde und auch beim FC Bayern Titel sammelte, schrieb in der "L'Equipe" eine Hymne auf seinen Landsmann N'Golo Kanté und nannte ihn den "besten Mittelfeldspieler der Welt" . Javi Martinez, der mit Spanien Weltmeister wurde und auch beim FC Bayern Titel sammelte, nannte Joshua Kimmich "den besten 'Sechser' der Welt".

Ein direkter Vergleich hätte geholfen, um die Meinung der einen oder anderen Seite stützen. Die EURO 2020 war dafür prädestiniert, denn am 15. Juni treffen Deutschland und Frankreich gleich zum Einstieg in das Turnier aufeinander. Aber der Vergleich wird aller Voruassicht nach hinken.