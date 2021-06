Hoch die Hände, Wochenende! Allerdings ist es für die Nationalspieler schon am Samstag (26.06.2021) vorbei. Nach einem laut Deutschem Fußball-Bund (DFB) komplett freien Freitag startet die Vorbereitung auf das Achtelfinale gegen England am Samstag mit einem Training am Vormittag.

"In England wird es ein ganz anderes Spiel. Die Engländer müssen zu Hause sicherlich nach vorne spielen. Es gibt ein offenes Spiel, offener als es jetzt war" , blickte Joachim Löw auf den Dienstag voraus und auf das 2:2 gegen Ungarn zurück.

Die Prognose dürfte sich zumindest für den zweiten Teil des letzten Satzes erfüllen. Die Ungarn spielten in einem sehr defensiv ausgerichteten 5-3-2-System. England dürfte aktiver agieren in seinem 4-3-3, das schon in den Partien der Vorrunde praktiziert wurde.

Aber ein stürmische Mannschaft von Gareth Southgate, die Raum für Konter über die schnellen Offensivspieler wie Kai Havertz, Serge Gnabry oder vielleicht Timo Werner bietet, darauf dürfte sein Kollege Löw vergeblich hoffen. Selbst die Unterstützung von gut 40.000 Fans in Wembley sollte daran nicht ändern.

Southgates Mannschaft habe "die Befähigung, den gleichen Matchplan (wie die Ungarn, d. Red.) anzuwenden, allerdings effizienter: den Gegner frustrieren, die entscheidenden Stiche setzen".

Nur 23 Torschüsse in drei Spielen

Zwei Tore geschossen, keines kassiert, sieben Punkte. Das liest sich wie destruktiver Fußball, der wie im Italien der 80er Jahre allein darauf ausgelegt war, bei einem eigenen Treffer den Sieg sicher zu haben. So schlimm ist es bei den Engländern nicht. Southgate wird in den heimischen Medien auch nicht gefeiert. Viel mehr wird von ihm verlangt, offensiver und attraktiver spielen zu lassen.

Bislang blieb der Trainer stur, und es gibt für ihn keinen Grund, gegen Deutschland eine andere Taktik zu wählen.