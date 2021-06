So wie der Bundestrainer über die bevorstehende Aufgabe redete, hätte es auch eine Mannschaftsbesprechung sein können. Es war aber eine Pressekonferenz, die mit einer eindringlichen Forderung endete. "Defensivarbeit. Kompaktheit. Wo machen wir die Räume zu und in was für einem Tempo? Da müssen wir uns verbessern. Alle!" , sagte Löw am Sonntag (06.06.2021) noch im österreichischen Seefeld, bevor es am Abend weiter nach Düsseldorf ging.

Dort steht am Montag ab 20.45 Uhr das letzte Testspiel vor der EURO 2020 gegen Lettland an. Ein klarer Sieg gegen den 138. der Weltrangliste sollte es schon sein, um auch die Fans, die in den vergangenen Jahren immer kritischer mit der Eliteauswahl des krisengeschüttelten Deutschen Fußball-Bundes umgingen, in Stimmung zu versetzen.

Das Spiel gegen Dänemark, das am Mittwoch (02.06.2021) in Innsbruck 1:1 endete, lieferte Argumente für Optimisten und Skeptiker. Die halbe Stunde "zwischen der 50. und 80. Minute" sorgte bei Löw für Stirnrunzeln. Warum die Mannschaft die Kontrolle verloren habe, fragte er sich und kam zu der Erkenntnis, dass nach dem Führungstreffer durch Florian Neuhaus kurz nach der Pause wohl ein bisschen die Bereitschaft nachgelassen habe, die Aufgaben in höchstem Tempo weiter zu erfüllen.

Lettland wird deutlich schwächer sein als Dänemark und könnte so zu einer Stolperfalle für Spieler werden, die es bei einer möglichen deutlichen Führung langsamer angehen lassen.

Die Aufstellung wird eine andere sein als in Innsbruck und vermutlich auch als gegen Frankreich zum Auftakt der EM am 15. Juni. Der Kern soll sich jedoch weiter einspielen, deshalb wird auch Manuel Neuer im Tor stehen und somit zu seinem 100. Länderspiel kommen.