Russe Karassjow pfeift letztes deutsches Gruppenspiel

Der Russe Sergej Karassjow pfeift am Mittwoch (23.06.2021) das letzte deutsche Gruppenspiel bei der EURO gegen Ungarn. Das teilte die UEFA am Montag mit. Der 42 Jahre alte Unparteiische aus Moskau war als Schiedsrichter auch im Einsatz, als Deutschland Ende März in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien 1:2 verlor.

Bei der EM leitete er bislang ein Spiel - das 3:0 Italiens gegen die Schweiz. In der Champions League pfiff er Borussia Mönchengladbachs Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City (0:2).

SID | Stand: 21.06.2021, 17:12