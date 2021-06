Deutschlands Achtelfinale in London gegen England

Löw - "Müssen für Stille in Wembley sorgen"

Von Marcus Bark (Herzogenaurach)

Mit einem "grundsätzlich sehr guten Gefühl" geht Joachim Löw in das Achtelfinale der EURO 2020 gegen England. Der Heimvorteil im Wembley-Stadion könne für den Gegner auch eine Last sein, sagte der Bundestrainer im exklusiven Interview mit der Sportschau: "Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass Stille im Stadion herrscht."