Broich über "Riesenfragezeichen", Kimmich und Sané

Bei dem System, das Englands Trainer Gareth Southgate wählen wird, ist Broich "extrem unschlüssig" . Da jeder der drei Gegner in der Vorrunde ohne Treffer geblieben sei und Jordan Pickford auch nur vier Treffer auf sein Tor bekam, spreche einiges dafür, bei einer Viererkette zu bleiben. "Es kann aber auch sein, dass die Engländer sich auf uns einstellen. Jeder erwartet Deutschland mit einer Dreierkette und Schienenspielern" , so Broich. Southgate könnte das deutsche System spielen, "was dann die Zuordnung einfach machen würde" . Dies habe häufig zur Folge, "dass sich Mannschaften neutralisieren" .

Mittelfeld - Goretzka statt Gündogan "kein Muss"

Bei der Besetzung des Mittelfeldes warnt Broich vor der Annahme, dass Leon Goretzka auf jeden Fall Ilkay Gündogan ersetzen werde, der gegen Ungarn schwach spielte und zudem eine Schädelprellung erlitt, die ihn zu einer Trainingspause zwang. Am Montag war er allerdings auf dem Platz, zumindest in den für Medien zugänglichen ersten 15 Minuten.

"Goretzka ist mit einem Bäng wieder aufgeschlagen. Das ist vielleicht ein Momentum, das man gerne mitnimmt. Aber bei Gündogan ist zu berücksichtigen, dass er in England spielt, er kennt die Gegner aus dem Effeff." Löw, so die Vermutung von Broich, "wird sich schwer tun. Goretzka ist kein offensichtliches 'der muss jetzt rein'."

Angriff - Option, Müller auf die "Zehn" zurückzuziehen

Sicher ist der Fußballexperte hingegen, dass Thomas Müller in die Startelf zurückkehrt, an dessen Seite in der Offensive vermutet er Kai Havertz und Serge Gnabry. Im Lauf des Spiels sei es eine Option, Müller als "Zehner" hinter einen Angriff mit zwei Flügelstürmern und einem Mittelstürmer zurückzuziehen: "Dann mit Timo Werner vorne drin."

"Sorgsam mit Sané umgehen"

Thomas Broich brach im ausführlichen Gespräch eine Lanze für Leroy Sané. Es sei zwar für jeden ersichtlich, dass der Profi des FC Bayern "keine leichte Phase" durchmache, aber: "Mir ist total wichtig, dass wir sorgsam mit dem Jungen umgehen." Lustlosigkeit, die Sané teilweise unterstellt wurde, habe er jedenfalls nicht festgestellt: " Ich finde, dass er sich reinknallt ohne Ende."

Stand: 28.06.2021, 15:23