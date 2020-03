Coronavirus stellt die UEFA bei der EM vor Fragen

In zwölf Ländern soll die EM 2020 ausgetragen werden. Das Format, mit dem die UEFA zum 60. Jahrestag der ersten Austragung des Turniers die europäische Fußball-Integration feiern wollte, wird nun zum Problem. Die Reisen von Fans, Mannschaften, Funktionären und Journalisten zwischen den zwölf Gastgeberländern könnten eine Verbreitung des Coronavirus fördern.

In den Gastgeberländern Spanien und Deutschland gibt es bereits vierstellige Infektionszahlen, in beiden Ländern finden derzeit zahlreiche Spieler unter dem Ausschluss von Fans statt. Das Eröffnungsspiel der EM soll am 12. Juni in Rom steigen, doch in Italien sind alle Sportveranstaltungen bis zum 3. April sogar komplett ausgesetzt worden - mindestens. Die UEFA muss sich also über Alternativen Gedanken machen.

Option 1: Eine Verschiebung des Turniers

Die Sorge, dass einige Ligen ihre Meisterschaftswettbewerbe nicht wie geplant bis Mitte Mai beenden können, bringt eine Verschiebung des Turniers ins Spiel. Die UEFA äußerte sich auf Anfrage nicht, Ende Februar hieß es, man sei in Kontakt mit den örtlichen Behörden. Angesichts der Aussetzung jeglicher Sportveranstaltungen in Italien und der Schweiz und der Zuschauerausschlüsse in zahlreichen Ländern wäre eine Verschiebung logisch.

Allerdings ist die Suche nach einem Termin schwierig. Bei einer Verlegung des Turniers in den Sommer 2021 wäre das Finale der Nations League (2. bis 6. Juni) ein kleines Hindernis, die neue Klub-WM der FIFA mit 24 Teams in China ein großes. Hier einen Kompromiss zu finden, wirkt angesichts der Spannungen zwischen den Führungsriegen in FIFA und UEFA besonders schwierig.

Option 2: Eine Veränderung des Turniers

Das Turnier mit seinen zwölf Gastgebern hat mit Blick auf die Corona-Krise Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass die UEFA reagieren kann. Das tat sie bereits, als Brüssel, wo eigentlich auch Spiele stattfinden sollten, ein Stadionneubau scheiterte. Kurzerhand strich die UEFA die Stadt von den Austragungsorten und vergab diese Spiele zusätzlich nach London.

Wenn nun beispielsweise die drei aktuell nicht verfügbaren Spielorte Rom, München oder Bilbao ausfallen sollten, könnte die UEFA zumindest theoretisch Rückzugsmöglichkeiten in anderen Ländern finden. In St. Petersburg, Baku, Glasgow, London oder Dublin gibt es Austragungsorte in Ländern, die bislang noch nicht so hohe Infektionszahlen haben. Die Frage ist, ob das bis Turnierbeginn so bleibt. Und ob die Orte eine höhere Zahl an Spielen leisten können.