Coronavirus - UEFA sucht Lösungen für die EM und die Champions League

In der spanischen Zeitung AS ist die Rede von einem Final Four wie im Handball. Das Halbfinale mit jeweils nur einem Spiel und das Endspiel würden in einer Stadt ausgetragen werden. Die Idee mag Zeit sparen, doch bislang ist nicht mal das Achtelfinale komplett beendet. Hier braucht die UEFA eine faire wie einvernehmliche Lösung - denn für die Klubs geht es um viel Geld.

In ihren Statuten nennt die UEFA den internationalen Sportgerichtshof CAS "ausschließlich zuständig für Streitsachen". Dem Gremium könnte Arbeit bevorstehen.

Stand: 16.03.2020, 11:10