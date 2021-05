Quarantäneregeln stellen DFB-Team vor Probleme

Nach einem Erlass des österreichischen Gesundheitsministers wurden die betroffenen Nationalspieler zumindest von der Quarantänepflicht in der Alpenrepublik entbunden. Das Trainingslager, hieß es zu dieser Ausnahmegenehmigung, sei "im absolut zwingenden Interesse der Republik Österreich".

"Ich bin sehr dankbar, dass die österreichischen Behörden flexibel und gut reagiert haben und die Profisportler ausgenommen haben" , sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Normalerweise müssten die Stars in Österreich für zehn Tage in Quarantäne, erst nach fünf Tagen könnten sie freigetestet werden.

Quarantäneregeln in Deutschland strenger

"Aber in Deutschland wird es zum Problem" , betonte Bierhoff. Dort sind für Einreisende aus Virusvariantengebieten wie Großbritannien 14 Tage Quarantäne vorgeschrieben, ein Freitesten ist nicht möglich. "Das macht mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen" , meinte Bierhoff.

Am 7. Juni kommt es in Düsseldorf zur Generalprobe gegen Lettland, am 8. Juni bezieht die DFB-Auswahl ihr EURO-Quartier in Herzogenaurach.

Leno und Koch schon da, Kroos und Goretzka fehlen

Gesichert ist nun aber, dass die die vier Champions-League-Finalisten Gündogan (Manchester City), Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger (alle FC Chelsea) nach dem Endspiel am Samstag (29.05.2021) in Porto zumindest nach Seefeld anreisen können.

Zum Auftakt des ersten Teils der Vorbereitung begrüßte Löw am Freitag 20 Spieler, darunter die weiteren England-Profis Bernd Leno (FC Arsenal) und Robin Koch (Leeds United). Youngster Jamal Musiala trainierte aufgrund von Hüftproblemen nur individuell im Fitnessbereich, der Rest startete auf dem Rasen mit Dehn- und Laufübungen. Wie das Final-Quartett noch nicht dabei sind Toni Kroos und Leon Goretzka. Kroos weilt nach seiner Covid-19-Erkrankung noch in Madrid und soll nach negativen Tests "in den nächsten zwei bis drei Tagen" nachkommen.

Goretzka trainiert nach seiner Muskelverletzung individuell und soll Anfang nächster Woche anreisen. Das Trainingslager mit dem EM-Test am 2. Juni in Innsbruck gegen Turnierteilnehmer Dänemark dauert bis 6. Juni.

dpa | Stand: 28.05.2021, 15:37