UEFA EURO 2020 - Die politische EM

Die Allianz Arena in München erleuchtet am Mittwoch-Abend nicht in Regenbogenfarben. Trotzdem wurde das Münchener Stadion zur politischen Arena, eine Vielzahl an Zuschauern protestierten gegen das Anti-LGBTQ-Gesetz von Ungarn. Es war nicht der erste politische Protest bei der wohl politischsten EM bisher.