Video: "Wurden dafür belächelt" - Terzic kämpft weiter um Platz vier

Borussia Dortmund kämpft weiter um die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison. BVB-Trainer Edin Terzic schaut auf die kommende Partie gegen Wolfsburg und will mit einem Sieg auf zwei Punkte heranrücken. | video