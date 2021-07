Meine EURO in St. Petersburg: "Maske tragen - wo gibt's denn sowas?"

ARD. Von Philipp Hofmeister.

Explodierende Coronazahlen haben die Freude an den EM-Spielen in St. Petersburg überschattet. ARD-Reporter Philipp Hofmeister berichtet von seinen Erlebnissen in der Stadt.