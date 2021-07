Kroos erklärt seinen Rücktritt: "Entscheidung für die Familie"

Toni Kroos beendet nach 106 Länderspielen seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. In seinem Podcast gibt der 31-Jährige einen kleinen Einblick in seine Entscheidung, über die er sich schon im Vorfeld der EURO Gedanken gemacht habe.