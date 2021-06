Jogi Löw: DFB-Quartier "erinnert an Campo Bahia"

Bundestrainer Joachim Löw schwärmt vom DFB-Quartier in Herzogenaurach. Der für die Europameisterschaft bezogene "Home Ground" wecke alte Erinnerungen an die Atmosphäre im Campo Bahia bei der erfolgreichen Weltmeisterschaft in Brasilien.