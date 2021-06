DFB-Quartier in Franken - Flirt oder große Liebe?

Auch wenn das DFB-Quartier für die EURO 2020 nicht am Meer liegt, fühlen sich einige Spieler und Verantwortliche an das "Campo Bahia" in Brasilien 2014 erinnert. Die Hoffnung auf einen ähnlichen Teamgeist ist groß.

