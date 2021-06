Österreich baut gegen Ukraine auf "Mentalitätsviech" Arnautovic

Mit Geschichten von und mit Marko Arnautovic könnte man wohl ganze Abende füllen. Bei seiner Ankunft bei Werder Bremen im Sommer 2010 soll er sich auf den Platz von Torsten Frings gesetzt und bei dessen Intervention geantwortet haben: "Bin ich Champions-League-Sieger oder du?" Dass er bei dem Triumph von Inter Mailand nicht eine Minute gespielt hatte, juckte ihn dabei ebenso wenig wie eine mögliche Anzeige wegen Beamtenbeleidigung zwei Jahre später. Bei einer Verkehrskontrolle in Österreich ließ er die Polizisten wissen, dass er so viel verdiene, dass er "ihr Leben kaufen" könne.

"Die Fans sind sauer, weil sie mich lieben", begründete Arnautovic jüngst bei DAZN sein schwieriges Standing in Österreich. Ein begabter Fußballer ist er allemal, sein aufbrausender Charakter bereitete ihm aber auch bei der EURO 2020 schon Probleme. Beim zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande (0:2) saß Arnautovic gesperrt auf der Tribüne, er hatte nach seinem Tor beim Auftaktsieg gegen Nordmazedonien einen Gegenspieler beleidigt. Ein "Bad Boy" eben.

Foda stellt Arnautovic Einsatz-Garantie aus

Trotz oder gerade wegen seiner Art ist Arnautovic vor dem Gruppen-Endspiel der Österreicher am Montag (18 Uhr, live im Ersten) gegen die Ukraine gefragt wie selten. Sein Trainer Franco Foda, der den Stürmer im ersten Gruppenspiel zunächst auf die Bank gesetzt hatte, stellte ihm bereits eine Einsatz-Garantie aus. "Er wird spielen", sagte er am Sonntag kurz und knapp und verdeutlichte damit: Sobald es zur Sache geht, sind Typen wie Arnautovic unersetzlich. "Rette uns! Marko, du musst es richten", titelte dazu die Kronenzeitung.

Die Ausgangslage in der Gruppe C und die Regelung, dass auch die vier besten Gruppendritten in die K.o.-Phase einziehen, geben zwar her, dass wohl schon ein Remis fürs Weiterkommen reichen könnte. Mit Arnautovic im Sturm, dem genauen Gegenteil eines Verwaltungsangestellten, wird Österreich aber kaum auf Abwarten spielen. Die ÖFB-Auswahl will mit einem Sieg am aktuellen Tabellen-Zweiten aus der Ukraine vorbeiziehen und direkt ins Achtelfinale einziehen. Sollen doch andere den Umweg gehen.