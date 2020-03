"Welttorhüterin" Almuth Schult neue ARD-Expertin für die EURO 2020

UEFA EURO 2020 - Termine, Spielplan, TV-Übertragungen und Gruppen der EM

Die Gruppenphase der Europameisterschaft beginnt am 12. Juni 2020 mit 24 Mannschaften in sechs Gruppen. Das Finale findet am 12. Juli 2020 in London statt. Der Spielplan mit allen TV-Übertragungen im Ersten und dem ZDF im Überblick.