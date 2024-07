EM-Viertelfinale gegen Spanien Toni Kroos - der letzte Pass naht Stand: 03.07.2024 17:43 Uhr

Keine zwei Wochen mehr, dann wird Toni Kroos seinen letzten Pass gespielt haben. Kollegen sprechen ihm "Legendenstatus" zu. Wo ist er einzuordnen unter Deutschlands Fußballgrößen?

Es geht vorbei. Dieses Mal dürfte es endgültig sein. Wenn sich Toni Kroos ein Datum für das Ende seiner Karriere wünschen dürfte, nähme er den 14. Juli 2024, den Tag des Endspiels der EURO 2024.

Es könnte aber auch schon am 9. Juli vorbei sein, nach dem Halbfinale in München, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft durch einen Sieg gegen Spanien erreichen würde.

Ein Karriereende im Konjunktiv. Es könnte auch schon am Freitag (05.07.2024) soweit sein, nach jenem Viertelfinale, das um 18 Uhr (ab 17.05 Uhr im Livestream bei der Sportschau und in der Radio-Reportage) in Stuttgart angepfiffen wird.

"Ich gehe nicht davon aus, dass es mein letztes Spiel ist", sagte Kroos am Mittwoch bei seiner vielleicht letzten Pressekonferenz mit dem Deutschen Fußball-Bund vor seinem vielleicht letzten Länderspiel, vor dem vielleicht letzten Titel, den es für ihn noch zu gewinnen gibt.

Europameister war er noch nicht, anders als ein Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann, die beide bedeutenden Pokale in die Höhe stemmten, die ein deutscher Fußballer gewinnen kann.

Kimmich: "Der erfolgreichste deutsche Spieler, den es jemals gab"

Wo wird Toni Kroos einsortiert werden unter den Größten und Größen? Es gibt objektive Kriterien wie Titel, nach denen geurteilt werden könnte. Joshua Kimmich ist ein Anhänger dieser Kriterien. Er sagte zur Sportschau: "Wenn wir nur mal die Fakten betrachten, ist er der erfolgreichste deutsche Spieler, den es jemals gab."

In diese Bewertung fließt die Weltmeisterschaft ein, zu deren Gewinn Toni Kroos 2014 einiges beitrug. Seinen Freistoß köpfte Mats Hummels zum einzigen Treffer im Viertelfinale gegen Frankreich ins Tor, im Halbfinale gegen Brasilien schoss Kroos das 3:0 und 4:0.

Pässe sind sein großes Ding

Vorlagen sind das Ding von Kroos, wie die folgende Tabelle zeigt. Im Nationaltrikot gab er bislang 22 Assists, das ist im Vergleich zu seinen 17 Toren und der Zahl von 113 Länderspielen beinahe schon wenig.

Die Vereinskarriere des Toni Kroos Verein Spiele Tore Assists 1997 - 2002 Greifswalder SC unbekannt 2002 - 2006 FC Hansa Rostock Jugend unbekannt 2006 - 2007 FC Bayern München Jugend unbekannt 2007 - 2009 FC Bayern München 29 2 5 2009 - 2010 Bayer Leverkusen 48 10 13 2010 - 2014 FC Bayern München 76 22 44 2014 - 2024 Real Madrid 465 28 99

Aber das ganz große Ding von Toni Kroos sind ohnehin die Pässe. Kroos erhielt in seiner Profikarriere, die 2007 beim FC Bayern München begann, viele Bezeichnungen. "Metronom" wurde er genannt, "Taktgeber" auch. Die spanische Zeitung "As" nannte Kroos mal den "technischer Zeichner".

"Metronom", "Taktgeber", "technischer Zeichner": Toni Kroos bekam in seiner Karriere viele Beinamen.

Toni Kroos zeichnet Fußballspiele

Ein technischer Zeichner fertigt per Definition "detaillierte Pläne und Entwürfe für Anlagen, Maschinen, Geräte und Produkte" an. Toni Kroos zeichnet Fußballspiele.

Die bedeutenden Vereinstitel des Toni Kroos Wettbewerb FC Bayern Real Madrid Champions League 1-mal 5-mal Bundesliga 3-mal DFB-Pokal 3-mal Klub-Weltmeister 1-mal 5-mal La Liga 4-mal Copa del Rey 1-mal

Kurze Pässe, lange Pässe, Querpässe, Steilpässe - auf den Zentimeter genau, fast immer zum Mitspieler. Ballannahme, Verarbeitung, Pass - das bietet Toni Kroos, auch unter höchstem Druck. "Wenn es Zweifel gibt, was mache ich mit dem Ball, dann gib‘ ihn mir", riet er kürzlich seinen Mitspielern.

Hoeneß ätzt: "Kroos passt mit seinem Querpassspiel nicht mehr in diesen Fußball"

"Toni Kroos passt mit seinem Querpassspiel nicht mehr in diesen Fußball", ätzte Uli Hoeneß, nachdem Kroos im Achtelfinale der EM 2021 ausgeschieden war und kurz danach seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärte.

Drei Jahre später stand Kroos auch im Alter von 34 Jahren wieder in Real Madrids Startelf beim Finale der Champions League, wie bei den vier Titelgewinnen zuvor auch.

"Die einen sind schneller, die anderen brauchen länger - aber am Ende verstehen es alle", sagte Kroos am Mittwoch in Herzogenaurach auf die Frage, ob sie seine Art des Fußballspielens in Spanien schneller verstanden hätten und damit mehr wertschätzen würde. Das war ein Zurück-Ätzen mit feiner Klinge, ein Gruß auch an Uli Hoeneß, der Kroos nie ganz verzieh, dass der 2014 ein Angebot des FC Bayern als zu niedrig ablehnte und zu Real Madrid wechselte.

Gündoğan: "Ich sehe ihn ganz weit oben"

İlkay Gündoğan wurde auch von der Sportschau gebeten, seinen Kollegen Kroos mal in den Vergleich zu setzen mit den Seelers, Walters und Beckenbauers. "Ich sehe ihn ganz weit oben. Er hat bei wahrscheinlich dem besten Verein des letzten Jahrzehnts eine tragende und prägende Rolle gespielt, sechsmal die Champions League gewonnen, was seinesgleichen sucht", sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. "Vor allem freut mich, dass er jetzt - vielleicht sogar ein bisschen zu spät - die Anerkennung aus Deutschland kriegt, die er verdient."

Drei weitere Spiele, ein weiterer Titel, dann wäre Kroos' Sammlung komplett. Er sei "nicht am Boden zerstört", wenn es nicht klappen, aber er sei schon im März 2024 mit der klaren Zielsetzung in die Nationalmannschaft zurückgekommen, das Turnier im eigenen Land zu gewinnen: "Das wäre ein sensationelles Ende."

Nationalmannschaftskollege Chris Führich hat sein Urteil über Toni Kroos schon gefällt: "Für mich hat er den Legendenstatus erreicht."