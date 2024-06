liveblog Der bunte EM-Liveblog Spezielles Interview: Peter Schmeichel befragt Sohn Kasper Stand: 21.06.2024 11:06 Uhr

Vermischte Nachrichten, Witziges und Skurriles zur Europameisterschaft gibt es hier im Liveblog.

Höjbjerg über EM 2024: "Stimmung gibt uns einen Kick"

Pierre-Emile Höjbjerg hat die bisherige Atmosphäre bei der EM 2024 in den höchsten Tönen gelobt. "Die Stimmung ist toll, das muss ich ehrlich sagen. Das Land und die Leute sind sehr freundlich. Die Menschen kommen, um den Fußball zu feiern" , sagte der Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur nach dem 1:1 (1:1) gegen England. Laut Höjbjerg könne "man das ganze Turnier nur loben . Bisher macht es viel Spaß. Das sind die Stadien, in denen wir spielen wollen" , äußerte der 28-Jährige:. "Es ist großartig, ein Teil davon zu sein. Mit den Fans im Rücken ist es, wie zu Hause zu spielen. Das gibt uns einen Kick" , so der frühere Profi des FC Bayern München (2012 - 2016).

Spezielles Interview: Peter Schmeichel befragt Sohn Kasper

Keeper-Legende Peter Schmeichel hat schon viel erlebt, aber das dürfte eine Neuerung für ihn gewesen sein: Als er nach dem 1:1 Dänemarks gegen England seinem Job als Fragesteller für "Fox Sports" nachging, ergab sich für den 60-Jährigen eine besondere Situation. Schmeichel Senior interviewte seinen eigenen Sohn Kasper, der seit Jahren das dänische Nationaltor hütet. Am Ende des kurzen Frage-Antwort-Spiels nahm Schmeichel seinen Sohn in den Arm und sagte: "Ich mache viele Interviews nach dem Spiel, aber sowas mache ich normal nicht. Gut gespielt." Die Dänen hatten sich zuvor ein Remis gegen Mitfavorit England erkämpft.

Hype um Deutschland-Trikots und Bier, das manchmal knapp wird

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich bei der EM als erste Mannschaft für das Achtelfinale qualifiziert. Als das gelang, im Spiel gegen Ungarn, spielte Deutschland im Auswärtstrikot, das pink und lila und sehr begehrt ist. Begehrt war an vielen Spielorten auch das Bier - manchmal zu begehrt. Das zeigt unser Video-Rückblick auf die erste Euro-Woche.

Royaler Besuch bei England vs. Dänemark

Der britische Thronfolger Prinz William und Dänemarks König Frederik X. waren prominente Gäste des EM-Vorrundenspiels England gegen Dänemark am Donnerstag (1:1) in Frankfurt/Main. Englands William Arthur Philip Louis, Prince of Wales, konnte die Partie am Tag vor seinem 42. Geburtstag genauso im Trockenen beobachten wie der 55-jährige dänische König. Wegen wechselhaftem Wetter wurde das Dach der EM-Arena bereits vor dem Spiel geschlossen.



Beim WM-Finale der Frauen zwischen England und Spanien im vergangenen August in Australien hatte Prince William noch auf eine Reise zum Nationalteam verzichtet. Dafür hatte der Thronfolger, der auch Präsident des englischen Fußballverbandes ist, viel Kritik geerntet.

Berliner Wasserverbrauch: In der Halbzeit aufs Klo

Am Wasserverbrauch der Berliner lässt sich derzeit gut ablesen, ob bei der Fußball-Europameisterschaft spannende Spiele laufen. Bei der Partie der deutschen Mannschaft gegen Ungarn schoss der Wasserverbrauch am Mittwochabend sprunghaft mit dem Halbzeitpfiff nach oben, wie eine "Spülanalyse" der Berliner Wasserbetriebe zeigt. Ähnlich sah es kurz nach Spielende aus. In beiden Fällen lag der Wasserverbrauch mehr als 40 Prozent höher als während der Partie.

1.000 Dänische Fans entern Campingplatz in Bad Dürkheim

Für Dänemarks Fußballfans gibt es bei der EM ein eigenes Zeltlager. Im "Camp Denmark" im rheinland-pfälzischen Bad Dürkheim haben die Dänen dafür den größten Zeltplatz der Kur- und Kreisstadt geentert. Vor allem aus der Vogelperspektive ergibt sich ein beeindruckendes Bild: Der Zeltplatz direkt neben einem Badesee ist durch rund 400 rote Zelte mit weißem Emblem des dänischen Fußballverbandes komplett rot. Auf einer großen Leinwand werden die Fußballspiele der EM übertragen, zudem sorgen DJs und Bands für Stimmung.

Frankfurter Fußgänger-Ampeln im Fußballfieber

In Frankfurt/Main werden Fußgänger in den Tagen der Europameisterschaft mit besonders fußballaffinen Ampeln durch den Verkehr geleitet. In der hessischen Metropole, wo am frühen Donnerstagabend (20.06.2024) Dänemark und England aufeinandertreffen zeigen einige Ampeln bei "Rot" einen Schiedsrichter, der die Rote Karte zeigt. Schaltet die Ampel auf "Grün", ist ein Fußballer zu sehen, der mit einem Ball am Fuß rennt.

Nach Rasenposse: Schweizer "Nati" plant Rückkehr auf die Waldau

Rückkehr nach Platzwechsel und Rasentausch in Stuttgart: Die Schweizer Nationalmannschaft plant, sich für das Spiel gegen Deutschland am Sonntag (23. Juni, 21 Uhr im Livestream und komplett live hören) wieder im Stadion von Regionalligist Stuttgarter Kickers vorzubereiten. Auf der Waldau war zuvor der Rasen ausgetauscht worden. Und zwar bereits zum zweiten Mal während der EM. "Der neue Rasen soll am Donnerstag gecheckt werden" , erklärte der Schweizer Fußballverband SFV.

Für das Spiel gegen Schottland am Mittwoch (1:1) waren die Schweizer auf das Trainingsgelände von Kickers-Rivale VfB Stuttgart ausgewichen. Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami hatte sich kurz nach der Ankunft der "Nati" beim öffentlichen Training auf der Waldau über den schlechten Zustand der Trainingsplätze der Stuttgarter Kickers beschwert. Die Qualität des Rasens sei "klar ungenügend" , sagte der 62-Jährige.

Die tierischen Orakel: Oktett weiter im Rennen

Egal, ob Orang-Utan Walter, Pinselohrschwein Abby oder Seelöwin Sissi - in den deutschen Zoos wurden wieder zahlreiche tierische EM-Orakel nach dem Ausgang der deutschen Partien befragt. Nach dem zweiten EM-Spiel der Deutschen liegen acht Orakel mit ihren Tipps weiterhin richtig.

"Völlig losgelöst" - der EM-Roadtrip in der Mediathek

Die Fußball-EM bringt Fans aus ganz Europa zusammen. In einer Roadtrip-Doku haben sich drei ARD-Reporter und Reporterinnen auf den Weg zu den Geschichten der EM gemacht. Die erste Folge mit Anna, Lisa und Uri ist jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen.

Torhymne: Kein St.-Pauli-Song im HSV-Stadion

Im Hamburger Volksparkstadion erklingt nicht mehr die Torhymne des FC St. Pauli. In der Arena, in der normalerweise Zweitligist Hamburger SV spielt, hat die UEFA den Song geändert, der bei EM-Toren in Hamburg erklingen sollte. Statt "Song 2" der britischen Band Blur wurde bereits bei den vier Treffern der Mittwochs-Partie Kroatien gegen Albanien "Seven Nation Army" der US-Band The White Stripes gespielt. Die Europäische Fußball-Union UEFA reagierte mit der Änderung offenbar auch auf Kritik von HSV-Fans, die gegen die Torhymne protestiert hatten.

EM-Hymne im Bollywood-Style

Es muss nicht immer "Major Tom" sein ... Lovely und Monty mixen Popmusik aus ihrer indischen Heimat mit deutschem Fangesang - der "Bollywood"-Style der beiden Hamburger Taxifahrer ist ein Hit in den Sozialen Medien.

Zverev-Match parallel zum Deutschland-Spiel

Während die meisten Deutschen heute das zweite Vorrunden-Spiel der DFB-Elf gegen Ungarn gucken werden, muss Alexander Zverev im westfälischen Halle auf den Tennisplatz. Sein Achtelfinale gegen den Italiener Lorenzo Sonego ist parallel zur deutschen EM-Partie angesetzt.

"Das war definitiv nicht mein Wunsch", sagte der Weltranglisten-Vierte, der selbst großer Fußball-Fan ist. "Wenn ich nicht spielen würde, würde ich mir auch kein Tennis-Match anschauen, sondern würde Fußball gucken." Die Veranstalter begründeten die Ansetzung damit, dass der Hamburger nach seinem Match am Dienstag "eine möglichst angemessene Erholungsphase" erhalten sollte.

Kurios: Die Organisatoren in Halle werben damit, dass ab 18.00 Uhr hinter der Arena ein Public Viewing zu Deutschland gegen Ungarn stattfindet. Genau zu dem Zeitpunkt, wenn in Zverev das Zugpferd der Veranstaltung im Einsatz ist ...

Ronaldo-Sohn feiert Geburtstag im Deutschland-Trikot

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo kämpft in Deutschland um den EM-Titel, sein ältester Sohn Cristiano Jr. feiert zu Hause seinen 14. Geburtstag - und das ausgerechnet im begehrten pinkfarbenen Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft.

Ronaldos Lebensgefährtin Georgina Rodriguez veröffentlichte ein entsprechendes Video am Dienstag (18.06.2024) auf Instagram. Ronaldos Sohn kommt an den Frühstückstisch und wird von seiner Stiefmutter und vier Geschwistern beglückwünscht.

Auch Ronaldo gratulierte seinem Sohn. "Ich kann nicht glauben, dass du 14 bist, die Zeit vergeht. Herzlichen Glückwunsch, mein Partner in Crime! Papa liebt dich so sehr", schrieb er auf Instagram.

Wissenschaft: Spieler-Größe beeinflusst Schiedsrichter

Größe ist doch entscheidend: Zumindest bei Schiedsrichterentscheidungen über Gelbe und Rote Karten. Das haben Wissenschaftler aus Deutschland und Österreich herausgefunden. Wenn ein Spieler zehn bis 25 Zentimeter größer als der Schiedsrichter ist, ist es um sieben bis zehn Prozent wahrscheinlicher, dass er für ein Fehlverhalten bestraft wird. Untersucht wurden 2.340 Spiele der deutschen Bundesliga zwischen 2014 und 2021. Erklärt werden könne das damit, dass ein Schiedsrichter "mit relativ kleiner Körpergröße versucht, Autorität zu gewinnen über diese Strafen" , erklärt Mario Lackner von der Uni Linz dem SWR.

Bienenalarm in Stuttgart

Aufregung im Stuttgarter Stadion am Tag vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn: In einer digitalen Werbebande hatte sich ein Bienenschwarm niedergelassen. Die Feuerwehr rückte an - und konnte den Schwarm sicher entfernen. Er darf nun eine neue Heimat beziehen.

Nach Handbruch: Fan bekommt Füllkrug-Trikot

Nach einem Unfall beim Warmmachen vor dem EM-Eröffnungsspiel bekommt ein verletzter Fan der Fußball-Nationalmannschaft Post von Niclas Füllkrug. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag auf Anfrage bestätigte, soll der Zuschauer als Präsent unter anderem ein Trikot vom Dortmunder Stürmer bekommen. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall am Freitagabend berichtet. Was war passiert? Vor dem Anpfiff gegen Schottland (5:1) hatte ein Schuss von Füllkrug das Tor verfehlt und den Mann hinter dem Tor in der Südkurve getroffen. Die Diagnose: Die linke Hand ist gebrochen. Dem Fan geht es den Umständen entsprechend schon wieder besser, wie er RadioBremen verriet.

Niclas Füllkrug zieht sein Leibchen aus

Gegen Gender-Pay-Gap: Dänische Männer verzichten auf Geld

Mit einem Gehaltsverzicht unterstützt die dänische Männer-Nationalmannschaft das Frauen-Team. Die Dänen wollen damit die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen fördern. Das teilte die globale Spielergewerkschaft FIFPRO nach Gesprächen der Nationalmannschafts-Männer mit dem Dänischen Fußball-Bund (DBU) mit. Der neue Vierjahresvertrages hat dabei folgende Konditionen: Die Männer verzichten auf eine Erhöhung, sowohl Frauen als auch Männer erhalten die gleichen Prämien pro Partie. Außerdem wird ein 50-Prozent-Zuschuss des Versicherungsschutzes der Frauen-Nationalmannschaft und ein 40-Prozent-Zuschuss bei der U 21 durch einen Rückgang um 15 Prozent bei den Männern finanziert.

Die dänische Nationalmannschaft vor ihrem ersten EM-Spiel

Fake-Maskottchen bekommt Stadionverbot

Youtuber Marvin Wildhage im Maskottchen-Kostüm beim EM-Eröffnungsspiel in München.

Nach seinem Kurz-Auftritt bei der EM-Eröffnungsveranstaltung in einem gefälschten Maskottchen-Kostüm hat Youtuber Marvin Wildhage Stadionverbot bekommen. Das bestätigte die UEFA am Montag (17.06.2024). Beim 5:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland am Freitag in der Münchner Arena hätte es "einen Vorfall mit einem gefälschten Maskottchen-Kostüm gegeben." Drei Personen hätten sich unberechtigt Zugang zum Stadion verschafft.



Wildhage war in einem Maskottchen-Kostüm und gefälschten Arbeitskarten ins Stadion und in den Innenraum gekommen. Dort stand er während der Eröffnung am Spielfeldrand. Die Aktion von Wildhage flog auf, als er während der Show auf die Rasenfläche ging. Schließlich wurde er von Ordnungskräften in Gewahrsam genommen. Wildhage dokumentierte die gesamte Aktion in einem Clip auf Youtube.

Schotte Ferguson läuft 1.500 Kilometer zu Fuß

Wenn am Freitagabend in München das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland angepfiffen wird, will auch der Schotte Craig Ferguson in der Stadt sein. Schotten bei einem Schottland-Spiel in der Stadt - das ist keine Besonderheit. Der Weg Fergusons aber schon. Der 20-Jährige hat bis zum Anpfiff nämlich rund 1.500 Kilometer in den Beinen. Den Weg vom Hampden Park Stadion in Glasgow bis zur Arena in München ist Ferguson zu Fuß gelaufen. Seit Mai ist er unterwegs, täglich läuft er rund 40 Kilometer.



Und das für einen guten Zweck: "Ich will über 1.000 Meilen zurücklegen, um so viel Geld wie möglich für die Männergesundheit in Schottland zu sammeln" , berichtet er. Über eine Online-Fundraising-Plattform sammelt Craig Spenden für "Brothers in Arms". Bisher sind schon rund 50.000 Euro zusammengekommen.

Orgelduell in Berlin zum Eröffnungsspiel

Zum Eröffnungsspiel der Fußball-EM zwischen Deutschland und Schottland am Freitag laden deutschlandweit Tausende Kneipen, Biergärten oder auch die sogenannten "Fanzones" mit großen Leinwänden zum "Public Viewing". Ein besonders Fußballerlebnis verspricht die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Zum "Public Viewing" gibt es ein Orgelduell. Die Musiker Sebastian Heindl und Jack Day vertreten jeweils eine Mannschaft und begleiten den aus München übertragenen Spielverlauf live auf der großen Orgel, wie die Stiftung Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche mitteilte. Der Eintritt ist frei.