Qualifikation zur EURO 2024 Sieg gegen Aserbaidschan - Sabitzer schießt Österreich zur EM Stand: 16.10.2023 19:55 Uhr

Österreich hat sich als achte Nation für die Europameisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland qualifiziert. Marcel Sabitzers Elfmetertor gegen Aserbaidschan sicherte am Montag (16.10.2023) endgültig das EM-Ticket.

Nachdem das Team von Trainer Ralf Rangnick drei Tage zuvor noch gegen Belgien (2:3), das sich durch den Sieg qualifizierte, verloren hatte, nutzte es seinen zweiten Matchball und ist zum dritten Mal in Folge bei einer EM-Endrunde dabei.

Sabitzer, erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt, holte den Elfmeter dabei selbst heraus. Seinen Freistoß wehrte ein Gegenspieler in der Mauer mit der Hand ab und der Dortmunder Mittelfeldspieler behielt die Nerven (48.).

Bayramov hilft Österreich

Die wurden dagegen in der Schlussphase enorm auf die Probe gestellt. In den äußerst hitzigen letzten Minuten, in denen Guido Burgstaller noch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, hatte Aserbaidschan noch die große Gelegenheit auf den Ausgleichstreffer. Toral Bayramov vergab jedoch völlig freistehend aus kurzer Distanz und traf nur den Außenpfosten (90.+1). So durfte Österreich jubeln.