Zweites DFB-Spiel bei EURO 2024 Nagelsmann warnt vor ungarischen Standards Stand: 18.06.2024 18:18 Uhr

Ungarn hat der deutschen Nationalmannschaft in den vergangenen Duellen erhebliche Probleme bereitet. Vor dem zweiten EM-Gruppenspiel warnt Bundestrainer Julian Nagelsmann vor den Standardsituationen des Gegners.

Das Spiel um den dritten Platz ist bei Profis etwa so beliebt wie ein Muskelfaserriss in der besten Phase der Saison. Eines dieser kleinen Finals hat allerdings seinen festen Platz in der deutschen Fußballgeschichte.

Das Spiel um den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft 2006 war für die Mannschaft des damaligen Teamchefs Jürgen Klinsmann eine 90 Minuten lange Ehrenrunde mit Verlängerung. Gut 15.000 Fans feierten die Auswahl des DFB nach der Rückkehr vom 3:1-Sieg gegen Portugal vor dem Hotel, als habe sie das große Finale in der Hauptstadt gewonnen. Passend dazu stimmten sie an: "Stuttgart ist viel schöner als Berlin."

Zwei Auftaktsiege zuletzt bei WM 2006

Im selben Hotel steigt Bundestrainer Julian Nagelsmann mit seiner Mannschaft nun 18 Jahre später ab. Die Stimmung in Deutschland ist bei weitem noch nicht auf dem Niveau von 2006, aber der 5:1-Sieg zum Auftakt gegen Schottland lenkte in die Richtung.

Am Mittwoch (19.06.2024, Anstoß 18.00 Uhr, Livestream, Radioreportage und Liveticker) wird in Stuttgart gegen Ungarn gespielt. Es geht ums Weiterkommen, es geht um den Gruppensieg und damit auch darum, zum ersten Mal seit 2006 wieder die ersten beiden Spiele eines großen Turniers zu gewinnen.

Damals war der 1:0-Sieg gegen Polen durch ein spätes Tor von Oliver Neuville der Urknall für das, was heute noch von vielen als Sommermärchen bezeichnet wird.

Nagelsmann: "Die Ungarn sind eine gute Umschaltmannschaft"

"Die Ungarn sind eine gute Umschaltmannschaft. Sie sind auch sehr gefährlich beim Verwerten von Standards" , sagte Nagelsmann am Dienstag bei der Pressekonferenz in Stuttgart: "Die Ungarn sind nach der Niederlage gegen die Schweiz zu Beginn ein bisschen mehr unter Druck als wir. Sie müssen schon einen Tick offensiver spielen als bei ihrem Auftakt."

Sämtliche Spieler des Kaders seien einsatzbereit, so Nagelsmann. Daher ist zu erwarten, dass es in der Startelf keine Veränderungen im Vergleich zum Auftaktspiel geben wird.

Spätes 2:2 bei EM 2021

Ungarn ist mal die beste Mannschaft der Welt gewesen, daher gilt Deutschlands Finalsieg bei der WM 1954 auch als "Wunder von Bern" .

Als der DFB 60 Jahre später in Brasilien zum vierten Mal Weltmeister wurde, galt Ungarn als zweitklassig, in den vergangenen Jahren ist die aktuell vom Italiener Marco Rossi trainierte Mannschaft wieder an der Schwelle zu ersten Klasse. Von den vergangenen drei Spielen gegen Ungarn gewann Deutschland keines, bei der EM 2021 rettete ein spätes Tor von Leon Goretzka ein 2:2 und damit das Weiterkommen.

Mittelstädt: "Hätte die Person auch ein bisschen für verrückt erklärt"

"Ich freue mich extrem auf das Spiel, habe gute Erinnerungen an das Stadion. Ich hoffe, dass eine weitere schöne hinzukommen wird ", sagte Maximilian Mittelstädt, der in doppelter Hinsicht ein Heimspiel haben wird. Der linke Außenverteidiger wechselte im vergangenen Sommer von Hertha BSC zum VfB Stuttgart und erreichte mit ihm so souverän die Champions League, dass es letztlich gar nicht mehr als die große Überraschung dargestellt wurde, die es gewesen ist.