EM-Auftakt für DFB-Team Nagelsmann exklusiv: Gegen Schottland wie im American Football Stand: 13.06.2024 22:55 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht das deutsche Fußball-Nationalteam gerüstet für das EM-Eröffnungsspiel Schottland. Die Mannschaft wisse, was auf sie zukomme, sagte er im Exklusivinterview mit Sportschau-Moderatorin Lea Wagner. Er verriet auch, was er sich beim American Football abgeschaut hat.

Matchplan und Startelf stünden parat, so der 36-Jährige: "Generell haben wir alles vorbereitet. Es ist wichtig, dass die Jungs früh genug wissen, was auf sie zukommt und was ihre Aufgabe ist." Gleichwohl mache er sich "immer noch ein paar Gedanken" - falls das schottische Team anders agiere oder auf die deutsche Spielweise reagiere.

"Man versucht, vorherzusehen, was der gegnerische Trainer unter Umständen umstellen könnte, damit man auch darauf vorbereitet ist" , erläuterte Nagelsmann und zog einen Vergleich zum American Football: "Die müssen auch wissen, wie sie mit ihrer Defense oder Offense reagieren können, wenn ein bestimmter Spielzug reingerufen wird."

Im Training "fast zu viel an Aggressivität"

In einigen Phasen setze die Mannschaft schon zu 100 Prozent von dem um, was er sich vorstelle, sagte der DFB-Coach, schränkte aber auch ein: "Es sind alles Menschen und wir haben auch einen Gegner. Es wird im Spiel immer Dinge geben, die gut funktionieren und solche, die nicht so gut funktionieren."

Nagelsmann betonte die "gute Stimmung" im Team, lobte den "großen Einsatz" bei den Einheiten, wenngleich es im Abschlusstraining "manchmal sogar fast zu viel an Aggressivität" gewesen sei: "Die waren wirklich gallig, da hat man fast schon Angst, dass sich jemand verletzt."

Erst das Ergebnis, dann Entertainment