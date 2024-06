Mbappé und Lewandowski treffen Frankreich verspielt gegen Polen den Gruppensieg Stand: 25.06.2024 19:59 Uhr

Frankreich hat in der Gruppe D den Gruppensieg verpasst und geht als Gruppenzweiter ins Achtelfinale. Gegen Polen reichte es für die Équipe Tricolore in Dortmund am Dienstag (25.6.2024) nur zu einem 1:1 (0:0). Beide Treffer fielen dabei nach einem Fouelfmeter. Einmal traf Kylian Mbappé (56. Minute), einmal Robert Lewandowski (79.).

Torschütze Mbappé stand in Dortmund erstmals nach seinem Nasenbeinbruch in der Startelf. Aber obwohl der Superstar zurück in der französischen Elf war, war es mitnichten so, dass "Les Bleus" ein Offensivfeuerwerk gegen die Polen abbrannten.

Ausgeglichene erste 30 Minuten

Die Partie war besonders in den ersten 30 Minuten etwas träge, nahm selten Fahrt auf und bot nicht wirklich Hochgeschwindigkeits-Fußball. Die vorher punktlosen Polen hatten es dadurch in der Anfangsphase leicht, gegen den Favoriten am Spiel teilzunehmen. Auch Quantität und Qualität der Chancen waren in dieser Zeit ausgeglichen.

Piotr Zielinski war der erste, der es versuchte, sein Schuss aus 20 Metern war aber kein Problem für Mike Maignan im französischen Tor (6.). Fünf Minuten später stand Lukasz Skorupski in Polens Tor zum ersten Mal im Mittelpunkt, als er gegen Theo Hernandez abwehrte. Wieder nur wenige Minuten später war es Kacper Urbanski, der nach einer Ecke zum Abschluss kam und in Maignan seinen Meister fand (15.).

Skorupski reagiert zweimal herausragend

Richtig Gefahr entstand aber erst in der 19. Minute bei einem Konter der Franzosen, an dessen Ende Ousmane Dembele freistehend an Skorupski scheiterte. Nachdem Robert Lewandowski in der 34. Minute mit einem Kopfball nur knapp das Tor verfehlte, zogen die Franzosen für die Schlussphase in Person von Mbappé erstmals etwas die Zügel an. Der Superstar tauchte gleich zweimal aus halblinker Position vor Skorupski auf, zweimal parierte der polnische Schlussmann herausragend (42./45.).

Die Schlussphase des ersten Abschnittes zeigte aber, dass die Franzosen, wenn sie mal ernst machten, durchaus gefährlich waren. Und genau wie sie aufgehört hatten, fingen sie im zweiten Abschnitt wieder an. Wieder war es der umtriebige Mbappé, der die ersten beiden Möglichkeiten hatte. Einmal scheiterte er an Skorupski, einmal zielte er daneben (49./50.). Auch wenn es weiterhin kein richtiger Tempo-Fußball war, zeigte die Équipe Tricolore wenigstens zu diesem Zeitpunkt, dass sie gerne als Tabellenführer ins Achtelfinale einziehen wollte.

Mbappé und Lewandowski treffen vom Punkt

Und "Les Bleus" setzten Polen auch immer mehr unter Druck. Als Nächstes tat dies Dembele, der in den Strafraum drang und dort von Jakub Kiwior gelegt wurde. Den fälligen Straßstoß verwandelte Mbappé sicher (56.). Die Polen, die schon zuvor in der zweiten Hälfte äußerst zurückhaltend agiert hatten, blieben auch nach dem Rückstand zunächst harmlos. Einzig Lewandowski probierte es in der 72. Minute mal durch einen Fernschuss.

In der 75. Minute brachte aber Dayot Upamecano den Außenseiter zurück ins Spiel. Der Bayern-Verteidiger ging im Strafraum ungestüm gegen Karol Świderski zu Werke und brachte diesen zu Fall. Schiedsrichter Marco Guida hatte zuerst weiterspielen lassen, nach Ansicht der Videobilder entschied er sich aber richtigerweise für Elfmeter. Lewandowski trat an, scheiterte an Maignan, durfte aber direkt nochmal ran, da der französische Keeper die Linie zu früh verlassen hatte. Der zweite Versuch saß dann (79.).

Deschamps: "Müssen das akzeptieren"

Die Franzosen berannten im Anschluss das polnische Tor, richtig gute Chancen erspielten sie sich dabei aber nicht. "Wir wollten natürlich Erster werden und müssen das jetzt akzeptieren", erklärte Trainer Didier Deschamps nach der Partie. "Wir sind aber qualifiziert und es geht weiter." Als Gruppenzweiter treffen "Les Bleus" im Achtelfinale nun auf den Zweiten der Gruppe E. Polen war schon vor der Partie ausgeschieden.