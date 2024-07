liveblog Alles zu Spanien - Deutschland Doppeltes Handicap für Toni Kroos Stand: 04.07.2024 18:59 Uhr

Im EM-Viertelfinale trifft das DFB-Team auf Spanien. Alle Infos zum Spiel Deutschland - Spanien im Liveblog.

18:58 Uhr

Martin Kaymer: "So ein bisschen wie ein Finale"

Für Golfprofi Martin Kaymer ist das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien (Freitag, ab 17:05 Uhr live im Ersten und auf sportschau.de) das vorweggenommene Endspiel des Turniers. "Das ist schon fast so ein bisschen wie ein Finale. Ich glaube, wenn Deutschland das Match gewinnt, dann wird es auch Europameister", sagte Kaymer, der sein Training so legen will, dass er die Partie zwischen der DFB-Auswahl und Spanien schauen kann.

18:48 Uhr

So stellen die Sportschau-Experten gegen Spanien auf

Während Bundestrainer Julian Nagelsmann noch nicht final weiß, wie die Startformation im Spiel gegen Spanien aussehen wird, sind die Sportschau-Expert:innen da schon einen Schritt weiter. Hier sind die Wunsch-Aufstellungen von Almuth Schult, Bastian Schweinsteiger, Thomas Hitzlsperger und Thomas Broich.

18:15 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann lässt Aufstellung offen

Julian Nagelsmann hat sich noch nicht endgültig auf seine Startelf gegen Spanien festgelegt. " Es gibt noch ein, zwei Fragezeichen ", sagte der Bundestrainer auf einer Pressekonferenz. Da müsse das Trainerteam " noch diskutieren und abwägen ". Die Frage, ob Leroy Sane oder Florian Wirtz auflaufen wird, könne er zwar beantworten, wolle sie aber nicht beantworten. " Wenn man sich zwischen Flo und Leroy entscheiden kann, dann ist das grundsätzlich etwas Gutes" , sagte Nagelsmann. Er sei von beiden Spielern " überzeugt ".

Der 36-Jährige erwartet " ein Spiel auf Augenhöhe ". Ein vorweggenommenes Endspiel sei es aber nicht: " Es ist ein Viertelfinale ."

18:07 Uhr

Umfrage: Ein Drittel befürchtet deutsches Ausscheiden

Gastgeber Deutschland trifft im EM-Viertelfinale in Stuttgart auf Spanien (Freitag, ab 17:05 Uhr live im Ersten und auf sportschau.de). Die Südeuropäer haben bislang alle ihre vier Spiele gewonnen und dabei spielerisch überzeugt. Die DFB-Auswahl hat bislang ebenfalls ein starkes Turnier gespielt und einen regelrechten Hype im Land ausgelöst.

Und dennoch glauben viele Deutsche daran, dass im Viertelfinale fürs DFB-Team Endstation ist. Jeder Dritte (33 Prozent) geht davon aus, dass die Nationalmannschaft gegen Spanien ausscheidet. Das hat eine repräsentative Umfrage für den "ARD-DeutschlandTREND" ergeben.

17:37 Uhr

Doppeltes Handicap für Toni Kroos

Den starken Spaniern begegnet Toni Kroos selbstbewusst, vor dem Kracher im EM-Viertelfinale bereiten dem Weltmeister von 2014 ganz andere Dinge Sorgen: Auf die gut zweieinhalbstündige Fahrt zum Spielort Stuttgart hätte der 34-Jährige gerne verzichtet, außerdem ist er "kein großer Fan" von der Anstoßzeit um 18 Uhr, wie er in seinem Podcast erzählte. " Einfache Begründung: Der Mittagsschlaf wird kürzer ", meinte Kroos. " Ich habe mich echt zu 1000 Prozent daran gewöhnt und es ist wirklich meine Lieblingsanstoßzeit: 21.00 Uhr. Da ist der Tag so schön langweilig. 18.00 Uhr ist mir zu gedräng t", berichtete er im Gespräch mit Bruder Felix lachend, betonte aber: " Ich möchte jetzt schon ankündigen, dass ich das nicht als Ausrede zulasse! "

Vor dem Duell mit seiner Wahlheimat hat Kroos außerdem seine Gewohnheiten geändert: Nach einem halben Jahr Askese isst er wieder Süßigkeiten. " Heute werde ich dann doch mal beim Nachtisch vorbeischauen ", kündigte er an: " Wenn der wider Erwarten gesund sein sollte, werde ich mir ein Eis bestellen ." Solange die DFB-Elf im Turnier sei, will Kroos aber " nicht anfangen, zu übertreiben ".

17:09 Uhr

Paul Breitner über die deutschen Chancen gegen Spanien

Das deutsche Nationalteam steht im Viertelfinale der EM 2024 - und trifft dort in einem "vorweggenommenen Endspiel" auf Spanien. Für Paul Breitner, Europameister 1972 und Weltmeister 1974, kommt der bisherige Erfolg des DFB-Teams nicht überraschend. Den Schlüssel zum Erfolg sieht der frühere Fußballer in der Reaktivierung von Toni Kroos. "Er ist das Zentrum, er ist die personifizierte Verantwortung", sagte Breitner dem BR.

Gegen Spanien kommt es für den 72-Jährigen auf Kleinigkeiten an: "Du musst hoffen, dass dich die Spanier ins Spiel kommen lassen, dass sie dich nicht schwindlig machen mit der Art, wie sie Tiki-Taka spielen." Breitner erwartet ein offenes Match.

17:03 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz tippt auf deutschen Sieg

Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet einen knappen Sieg der deutschen Mannschaft im Viertelfinale der EM 2024 gegen Spanien (Freitag, 18 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de). Auf die Frage, was sein Tipp sei, antwortete der SPD-Politiker beim Festakt zum 75. Gründungsjubiläums des Verbands kommunaler Unternehmen in Berlin: " Tja, 1:0 für Deutschland ."

Scholz will in Stuttgart live dabei sein, wenn die deutsche Mannschaft gegen Spanien antritt. Vorher will er aber noch nach monatelangen Verhandlungen eine Einigung auf einen Haushaltsplan für 2025 zustande bringen. Die Gespräche mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne) könnten bis tief in die Nacht zum Freitag gehen.

16:35 Uhr

Spanien setzt in Deutschland auf heimischen Schinken

Deutschlands Viertelfinalgegner Spanien setzt bei der EM 2024 ernährungstechnisch in erster Linie auf den heimischen Schinken. " Das Einzige, was wir (von zu Hause) mitgebracht haben, ist unser Schinken. Den gibt es sonst nirgendwo ", sagte der Chefkoch der La Roja, Rodrigo Vargas, dem spanischen Fernsehsender RTVE. Ansonsten benutze man im Teamquartier in Donaueschingen Produkte, die man vor Ort bekomme. Die seien " ziemlich gut ". Vargas kocht seit 20 Jahren für die spanische Auswahl. Bei Turnieren im Ausland versuche man, dass das Team sich " wie daheim " ernähre. " Vor einem Spiel gibt es normalerweise viele Kohlenhydrate, Proteine. Vor allem Pasta und Hähnchen. Aber nach den Spielen sind die Abendessen kalorienreicher, es gibt Hamburger, Pizza, auch ein Brownie ", sagte er. Die Profis seien viel ernährungsbewusster und besser informiert " als noch vor zehn Jahren ", betonte Vargas. " Jeder Einzelne weiß, was er essen soll ."

15:11 Uhr

Dennis Schröder glaubt ans DFB-Team

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder ist zuversichtlich, dass die DFB-Elf im EM-Viertelfinale Spanien bezwingen kann. " Die Spanier sind natürlich auch sehr stark. Wenn wir die schlagen, dann werden wir auch Europameister ", sagte der NBA-Profi.

Das deutsche Spiel ist bei der Basketball-Nationalmannschaft, bei der Schröder aktuell weilt, ein großes Thema. Die DBB-Auswahl hat ihr Abschlusstraining vor dem ersten Testspiel gegen Olympia-Gastgeber Frankreich verschoben, um das EM-Viertelfinale live im Fernsehen verfolgen zu können. " Wir werden zusammen gucken und haben extra die Einheit nach vorne verschoben. Wir werden unterstützen und anfeuern. Die machen das schon ", sagte Schröder. Die Basketballer sind dann am Samstag (16.00 Uhr) in Köln gegen die Franzosen um Supertalent Victor Wembanyama gefordert.

14:34 Uhr

Erneut Zehntausende Besucher auf Berliner Fanmeile erwartet

Zum Viertelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien werden am Freitag auf der großen Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin wieder Zehntausende Besucher erwartet. Das Spiel beginnt um 18 Uhr, aber die beiden Fanzonen im Regierungsviertel füllen sich voraussichtlich schon deutlich vor dem Anstoß - so war es zuletzt auch beim Achtelfinale vor knapp einer Woche gegen Dänemark.

Übertragen werden auf den großen Fanmeilen die jeweils zwei Viertelfinalspiele an beiden Tagen. Dazu wird auch die Fanzone wieder vergrößert und auf der Straße des 17. Juni dann bis zur Bellevueallee reichen. Dadurch sollen mehr als 50.000 Menschen in dem Bereich stehen, weitere mehr als 10.000 passen vor die großen Bildschirme vor dem Reichstagsgebäude. Insgesamt wird die maximale Kapazität mit 70.000 Menschen in dem Bereich angegeben.

14:12 Uhr

Waldemar Anton - letztes "Heimspiel" in Stuttgart

Es wurde bereits seit knapp zwei Wochen kolportiert, nun gab es die offizielle Bestätigung: Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart hat beim Trainingsstart der Schwaben mitgeteilt, dass Nationalspieler Waldemar Anton - ebenso wie sein Mitspieler Serhou Guirassy - künftig nicht mehr für den Klub auflaufen wird. "Beide haben uns darüber informiert, dass sie den Verein verlassen werden" , sagte der 45-Jährige. Es gilt als sicher, dass der bisherige Kapitän und Abwehrchef Anton zu Borussia Dortmund wechseln wird, auch wenn die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag laut Wohlgemuth noch nicht gezogen worden ist. Somit wird das EM-Viertelfinale gegen Spanien am Freitag (18 Uhr live im Ersten und auf sportschau.de) in Stuttgart das vorerst letzte "Heimspiel" für Anton. Bei der EM 2024 kam der 27-Jährige bislang nur im Achtelfinale gegen Dänemark zum Einsatz - für die letzten beiden Minuten.

12:07 Uhr

Abschlusstraining mit kompletter Mannschaft

Gute Nachrichten aus dem DFB-Basiscamp in Herzogenaurach: Alle 26 DFB-Spieler haben am Abschlusstraining vor dem Viertelfinale gegen Spanien am Freitag (18 Uhr) teilgenommen. Damit kann Bundestrainer Julian Nagelsmann aus dem vollen Personal-Fundus schöpfen und muss keine Kompromisse bei der Aufstellung eingehen.

Mittelfeldspieler Robert Andrich verzückt die Öffentlichkeit mal wieder mit einer neuen Haarfarbe. Vor dem Achtelfinale gegen die Dänen lief Andrich mit grauer Färbung auf. Gegen die Spanier werden die Haare des 29-Jährigen in grellem Pink leuchten.

10:05 Uhr

Vor 20 Jahren: "Rehakles" triumphiert in Portugal

Was für ein Triumph: Trainer Otto Rehhagel machte mit Außenseiter Griechenland das Unmögliche möglich - und gewann völlig überraschend die EM 2004 in Portugal. Es ist bis dato der letzte deutsche Coach, der diesen Titel einheimsen konnte. Wir haben uns gemeinsam mit dem 85-Jährigen an diese besondere Zeit erinnert.

08:24 Uhr

So läuft der Tag vor dem Viertelfinale gegen Spanien

Der Tag vor dem Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien läuft gewohnt routiniert ab. Ab 11 Uhr findet das Abschlusstraining in Herzogenaurach statt, bei dem das Trainerteam den Spielern den letzten Feinschliff vor dem mit Spannung erwarteten Duell verabreicht. Nach einer Pause und einem Mittagessen geht es dann ab ca. 15.30 Uhr nach Stuttgart, wo die Partie am Freitag (18 Uhr) ausgetragen wird.

Ab 17.45 Uhr gibt es dann die letzten Informationen für die Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz. Auf dem Podium werden Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Ilkay Gündogan die Fragen der Journalisten beantworten. sportschau.de überträgt die Pressekonferenz live.

08:22 Uhr

Tom Bartels kommentiert das EM-Finale

Tom Bartels wird das EM-Finale am 14. Juli in der ARD kommentieren. Der Sportjournalist hat in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen bei großen Endspielen gesammelt, etwa im Jahr 2014 beim Spiel Deutschland gegen Argentinien (1:0) in Rio de Janeiro.

07:24 Uhr

Neuer, Schreck aller Viertelfinalisten

Mit Manuel Neuer im Tor hat die Nationalmannschaft bislang jedes Viertelfinalspiel bei einem Turnier erfolgreich bestritten. Und die ewige deutsche Nummer eins hatte daran mehrfach ihren Anteil. WM 2010 in Südafrika: 4:0 gegen Argentinien. EM 2012 in Polen und der Ukraine: 4:2 gegen Griechenland. WM 2014 in Brasilien: Ein 1:0 gegen Frankreich auf dem Weg zum Titelgewinn.

Und zuletzt bei der EM 2016: Der erste deutsche Turniererfolg überhaupt gegen Angstgegner Italien, als Neuer nach einem 1:1 nach 120 Minuten in einem dramatischen Elfmeterschießen mit insgesamt 18 Schützen und mehreren Fehlversuchen auf beiden Seiten die Schüsse von Leonardo Bonucci und Matteo Darmian abwehren konnte. Wer weiß, auch gegen Spanien könnte Neuer in Stuttgart am Ende wieder als Elfmeter-Held gefragt sein.

Spanien gegen Deutschland - die Spieler im Direktvergleich

Die Spanier haben alle vier bisherigen Spiele gewonnen und ein Torverhältnis von 9:1, herausragenden Fußball gezeigt. Das DFB-Team ist bislang mit zehn Treffern das treffsicherste Team der EM, liefert nicht nur deswegen attraktive Spiele ab. Viele sehen aufgrund dieser Konstellation ein vorgezogenes Finale im Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland. Sportschau.de macht vor dem EM-Viertelfinale am Freitag (18 Uhr live im Ersten und auf sportschau.de) den Head-to-head-Vergleich der wahrscheinlichen Stammspieler.

03.07.2024 • 17:40 Uhr

De la Fuente fügte Deutschland schon eine schmerzhafte Pleite zu

Bevor Luis de la Fuente das Traineramt bei der spanischen Nationalmannschaft übernommen hat, war er bereits in den U-Teams seines Heimatlandes tätig. Mit der U19 und U21 traf er dabei insgesamt fünfmal auf Deutschland, feierte drei Siege bei einem Remis und einer Niederlage. Das wichtigste Spiel ging ebenfalls an Spanien und de la Fuente: Im Finale der U21-EM 2019 gab es einen 2:1-Erfolg. Die Torschützen: Fabián Ruiz und Dani Olmo.

03.07.2024 • 15:43 Uhr

Kroos im Sportschau-Interview

Erst saß Toni Kroos zwei Tage vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien in der DFB-Pressekonferenz, danach stellte er sich noch im Sportschau-Interview den Fragen von Lea Wagner. Hier gibt es das Gespräch im Video.

03.07.2024 • 15:25 Uhr

Can meldet sich zurück

Nach seiner kurzen Pause hat Emre Can am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainiert. Tags zuvor war der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund noch kürzergetreten und hatte wegen leichter muskulärer Beschwerden nur ein lockeres individuelles Program abgespult. Alle 26 DFB-Spieler dürften demnach gegen Spanien zur Verfügung stehen.

03.07.2024 • 14:29 Uhr

DFB-Team bekommt Unterstützung vom Bundeskanzler

Beim Achtelfinale in Dortmund gegen Dänemark (2:0) war Olaf Scholz Augenzeuge des Viertelfinaleinzugs und nun möchte er auch live dabei sein, wenn es das DFB-Team unter die letzten vier Mannschaften der EM schafft - er wird beim Spiel in Stuttgart vor Ort sein. "Der Bundeskanzler freut sich auf die Fortsetzung dieses europäischen Festes, bei dem Menschen sich mit Respekt und Wertschätzung begegnen" , erklärte Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann.

03.07.2024 • 14:18 Uhr

Engländer pfeift gegen Spanien

Das Spiel Spanien gegen Deutschland nimmt immer mehr Formen an - nun ist auch klar, wer der Schiedsrichter sein wird: Anthony Taylor aus England wird die Partie leiten. Für das DFB-Team ein gutes Omen: Zweimal pfiff der 45-Jährige bisher Spiele der deutschen Nationalmannschaft, beide Male gewann sie. Bei der EM vor drei Jahren gab es ein 4:2 gegen Portugal, im September 2023 war Taylor auch Referee beim 2:1-Testsieg gegen Frankreich. Spanien hat eine ausgeglichene Bilanz (zwei Siege, zwei Niederlagen) unter ihm.

Kroos: Spanien-Spiel kein Bonus

Kroos wurde auf die Aussagen von Joselu angesprochen, reagierte gelassen und sagte: " Ich gehe davon aus, dass das nicht mein letztes Spiel wird. Ich glaube, dass wir gute Chancen haben. Ich weiß, wie er es meint und gebe alles, damit sein Wunsch nicht in Erfüllung geht ."

Auf der Pressekonferenz zwei Tage vor der Parie gegen Spanien wurde der Mittelfeldspieler auch gefragt, ob das Spiel ein "Bonus" sei, nachdem es das DFB-Team mal wieder ins Viertelfinale geschafft hat. " Es waren schon sehr große Zweifel von allen Seiten da, das ist normal nach den vergangenen Jahren. Deswegen haben wir ein gewisses Minimalziel erreicht. Man kann nach diesem Turnier auf jeden Fall nicht von einer Katastrophe srechen, das haben wir umschifft ", freute sich Kroos, machte aber auch klar: "Das Spiel wird kein Bonus sein, weil wir uns das Ziel gesetzt haben, das Turnier zu gewinnen. Der Antrieb der Mannschaft ist, dass wir deutlich weiterkommen wollen. "

03.07.2024 • 13:19 Uhr

Spaniens Joselu droht: Wird Kroos' letztes Spiel

Nach der EM wird Toni Kroos seine Karriere als aktiver Fußballer beenden - und laut Spaniens Stürmer Joselu wird dieser Moment nach dem Abpfiff des Viertelfinals gegen Spanien kommen. "Ich glaube, Freitag ist das letzte Spiel für Toni", sagte der 34-Jährige, der mit Kroos in der vergangenen Saison spanischer Meister wurde und die Champions League gewonnen hat. Joselu kam bisher lediglich im dritten Gruppenspiel zum Einsatz.

03.07.2024 • 11:40 Uhr

Deutschland im Heim-Dress

Die deutsche Nationalmannschaft wird ihr EM-Viertelfinale gegen Spanien in den weißen Heimtrikots bestreiten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zwei Tage vor dem Spiel am Freitag (18 Uhr/ARD) in Stuttgart mit.

Im bisherigen Turnierverlauf ist das weiße Dress dreimal zum Einsatz gekommen, so auch beim Erfolg im Achtelfinale gegen Dänemark (2:0). Das bei den Fans so beliebte pink-lila Shirt trugen Kapitän Ilkay Gündogan und Co. nur beim Vorrundensieg über Ungarn (2:0). Es ist das am besten verkaufte Auswärtstrikot in der Geschichte des DFB.

03.07.2024 • 11:12 Uhr

Geheimes Standardtraining

Nur noch zwei Tage bis zum mit Spannung erwarteten Viertelfinale Spanien gegen Deutschland. Die DFB-Elf steckt mitten in den Vorbereitungen für die Partie am Freitag (5.7.2024; 18 Uhr) in Stuttgart. Es wird deshalb auch am Mittwoch fleißig trainiert am DFB-Stützpunkt in Herzogenaurach - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Trainer Julian Nagelsmann will sich mit seinem Spielern nochmal den Standardsituationen (Eckbälle, Freistöße) widmen. Mittelfeldspieler Toni Kroos dürfte bei diesem Vorhaben als Flankengeber eine entscheidende Rolle einnehmen.

02.07.2024 • 17:03 Uhr

Gündogan über Spanien: "Jeder hat Schwächen"

DFB-Kapitän Ikay Gündogan ist vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien am Freitag (18 Uhr live im Ersten und auf sportschau.de) zuversichtlich, dass die deutsche Auswahl ins Halbfinale einzieht. "Wir müssen uns vor Spanien nicht verstecken. Als Mannschaft können wir mehr als nur mithalten. Wir haben auch extreme Qualitäten" , sagte der 33-Jährige im Sportschau-Interview. "Ich glaube, dass die Spanier mehr Respekt vor uns haben, als sie gerade öffentlich zugeben." Dazu hätten auch die bislang so starken Spanier "Schwächen", wie Gündogan betonte.

"Wir werden sehr gut gewappnet sein" , versicherte der DFB-Kapitän. "Eine gute Balance zu finden, ist für dieses Spiel extrem wichtig." Das Viertelfinale gegen die Spanier wird von manchem Beobachter schon als vorgezogenes Finale betrachtet. "Vom Fußballerischen her treffen sicherlich zwei der drei, vier besten Teams der EM aufeinander" , erklärte auch Gündogan.

02.07.2024 • 14:06 Uhr

Sané hofft auf auf erneuten Startelf-Einsatz

Nachdem er gegen Dänemark erstmals bei dieser EM von Beginn an ran durfte, hofft Leroy Sané darauf, auch im Viertelfinalduell mit Spanien wieder zum Zuge zu kommen. "Die längere Spielzeit hat mir gut getan" , erklärte der 28-Jährige am Dienstag (02.07.2024) bei der DFB-Pressekonferenz in Herzogenaurach. In den Gruppenspielen zuvor hatte der FC-Bayern-Profi nur drei kürzere Einsätze.

Seine Stärke seien die Läufe hinter die Kette, in die Tiefe, "mit denen Räume in der Mitte geöffnet" würden, umschrieb Sané seine Rolle. Aber das könnten Jamal Musiala und Florian Wirtz auch. Ohnehin sei er froh, dass es nach seiner langwierigen Schambeinentzündung "überhaupt für die EM gereicht" habe, sagte Sané. Die Probleme seien auch jetzt nicht komplett weg, "aber ich habe keine Schmerzen und es gab bislang nach den Spielen auch keine Reaktion" .

02.07.2024 • 11:33 Uhr

Nur Can fehlt im ersten DFB-Training

Noch drei Tage, dann steht für die deutsche Mannschaft das EM-Viertelfinale gegen Spanien an. Am Dienstag (02.07.2024) bat Julian Nagelsmann zum ersten Training der direkten Vorbereitung. Bis auf Emre Can, der laut DFB wegen leichter muskulärer Beschwerden ein individuelles Programm bestreitet, waren alle anderen Spieler des Kaders auf dem Trainingsplatz in Herzogenaurach versammelt.

02.07.2024 • 08:41 Uhr

Sportschau-Experte Broich: DFB-Elf muss "druckresistent" sein

Im Viertelfinal-Duell mit Spanien erwartet Thomas Broich, dass die deutsche Mannschaft sehr unter Druck gesetzt wird: "Das Gegenpressing der Spanier ist Hardcore." Die DFB-Elf müsse "extrem sauber am Ball" sein und "in den Positionen rotieren", um Lösungen zu finden. Wichtig sei es dabei, nicht zu sehr ins Risiko zu gehen, sondern immer "den Moment des eventuellen Ballverlustes abzusichern" .

02.07.2024 • 07:45 Uhr

Taktische Mittel gegen Spanien

Es gibt sie, die Möglichkeiten, die bislang so stark aufspielenden Spanier in Verlegenheit zu bringen. Defensiv "die Mitte zumachen", fasst es Joshua Kimmich zusammen, um die Flügelflitzer Lamine Yamal und Nico Williams zu stoppen. Offensiv könnten schnelle Diaonalpässen helfen, wie es Georgien im Achtelfinale gegen die Iberer gezeigt hat.

01.07.2024 • 12:27 Uhr

Warum Spanien der bessere Gegner für Deutschland ist

Es ist eine ungleich schwerere Aufgabe: Gastgeber Deutschland trifft im EM-Viertelfinale auf Spanien (05.07.2024, 18 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de) - und nicht auf Georgien. "La Roja" ließ den Osteuropäern beim furiosen 4:1-Sieg im Achtelfinale keine Chance. Sportschau-Redakteur Christian Schulze freut sich auf das "vorweggenommene Endspiel" - und erklärt, warum Spanien der bessere Gegner für die DFB-Auswahl ist.

01.07.2024 • 12:18 Uhr

Muss Spanien für Toptalent Yamal Strafe zahlen?

Das spanische Spiel gegen Deutschland am Freitag in Stuttgart findet bereits um 18 Uhr statt. Somit wird es für Lamine Yamal nicht zum Problem werden. Trotzdem sorgt ein deutsches Gesetz für eine Kuriosität im Fall des 16-Jährigen. Denn Yamal hat offenbar schon mehrfach zu lange gearbeitet - es drohen Sanktionen.

01.07.2024 • 12:08 Uhr

Ausgeglichene Bilanz bei Europameisterschaften

Bei Europameisterschaften trafen Deutschland und Spanien bereits zweimal aufeinander. Neben dem bereits angesprochenen 2:0-Sieg des DFB-Teams bei der Heim-EM 1988 gab es 20 Jahre später eine spanische Revanche - und zwar im Endspiel der EM 2008 in Österreich und der Schweiz.

Das DFB-Team war von einer Euphoriewelle durchs Turnier getragen worden und machte sich große Hoffnung auf den vierten Titel. Doch im Endspiel wurde schnell klar, dass die Südeuropäer klar überlegenen waren. Die Iberer brillierten mit ihrem Tiki-Taka-Spiel, Deutschland lief hinterher. Das Ergebnis war knapper als der Spielverlauf. Letztlich siegte Spanien durch den goldenen Treffer von Fernando Torres mit 1:0, die DFB-Auswahl war allerdings chancenlos.

01.07.2024 • 11:49 Uhr

Spanische Presse selbstbewusst, aber gleichzeitig mit Respekt

Spanien trifft im Viertelfinale der EM 2024 auf Gastgeber Deutschland. Ein Duell, dass bei der spanischen Presse trotz breiter Brust nicht gerade Begeisterung auslöst.

01.07.2024 • 11:40 Uhr

Mutmacher für Deutschland

Es ist das Duell der offensivstärksten Teams der bisherigen Europameisterschaft 2024 - das Viertelfinalduell zwischen Gastgeber Deutschland und Spanien (05.07.2024, 18 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de). Die Spanier sind bislang wohl das spielerisch überzeugendste Team im Turnier, eine Statistik macht indes dem DFB-Team Mut: Denn "La Roja" hat es bei einer EM oder einer WM noch nie geschafft, gegen den jeweiligen Gastgeber zu gewinnen. Bei der EM 1988 gab es beispielsweise auch eine 0:2-Pleite gegen die deutsche Auswahl. Rudi Völler erzielte damals einen Doppelpack. Bei schon fünf Turnieren war für die Südeuropäer deshalb in K.o.-Runden Schluss. Das "Gesetz der Serie" spricht also für Deutschland.

01.07.2024 • 11:27 Uhr

Pressekonferenz mit Joshua Kimmich und David Raum

Nach dem sehr überzeugenden 4:1 (1:1) der Spanier im Achtelfinale der EM 2024 gegen Außenseiter Georgien kommt es in der Runde der besten Acht zum "vorweggenommenen Endspiel". In Stuttgart trifft Gastgeber Deutschland auf Spanien. Ein Spiel, in der es ganz besonders auf die Außenverteidiger ankommen dürfte, denn die Südeuropäer haben exzellente Flügelspieler und das Spiel über die Seiten gehört bei der Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente zu den bevorzugten Stilmitteln. Beim DFB-Team beackerten zuletzt Joshua Kimmich (rechts) und David Raum (links) die Außenbahnen. Auf diese beiden Spieler wird es gegen Spanien ganz besonders ankommen - und beide werden um 14 Uhr auf einer Pressekonferenz in Herzogenaurach sprechen, wie sie die schwere Aufgabe angehen wollen. Die PK wird es live im Stream auf sportschau.de zu sehen geben.