Schottische Fans begeistern Deutschland Der Traum der "Tartan Army": Weiterkommen, weiter feiern Stand: 22.06.2024 11:23 Uhr

Schottland träumt bei der EM in Deutschland vom Achtelfinal-Einzug. Bei einem Sieg am Sonntagabend im dritten Gruppenspiel gegen Ungarn stünden die Chancen aufs Weiterkommen gut. Ein Sprung der "Bravehearts" in die K.o.-Phase würde auch in Köln für große Freude sorgen. Dort sorgen die schottischen Fans seit Turnierbeginn für prächtige Stimmung.

"Sind die denn jeck?" dürften sich nicht wenige Bewohner der Domstadt in diesen Tagen fragen. Und zwar beim Anblick der ausgelassen feiernden Anhänger der schottischen Auswahl, die seit EM-Beginn von früh morgens bis spät abends durch die Kölner Straßen ziehen. Zu erkennen sind sie unschwer am landestypischen Schottenrock, dem Nationalmannschafts-Trikot sowie ihrer stets guten Laune.

Das für die Jahreszeit eher ungemütliche Wetter? Kein Problem für die hartgesottenen Briten. Ihr Kommentar zu Wind, Regen und Temperaturen zumeist nur um die 20 Grad in Köln: "Its scottisch summer".

"Wir werden wie Filmstars begrüßt"

Die "Tartan Army", wie die schottischen Fans bezeichnet werden, macht sich fernab der Heimat gerade ihr eigenes Sommermärchen. Über 100.000 Anhänger unterstützen ihr Team laut Hamish Husband, Sprecher des Fanbündnisses Ata, in Deutschland. Viele davon wohnen derzeit in Köln. Die Karnevalshochburg wird an etlichen Ecken durch die schottischen Landesfarben blau-weiß dominiert. Feucht-fröhlich und friedlich feiern die Fans ihr Team - und sich selbst.

"Überall in Deutschland sind gerade Schotten. Sie genießen die Zeit ihres Lebens", sagte Husband der Sportschau. Für ihn, der zuvor bereits an je zwei Welt- und Europameisterschaften teilgenommen hat, ist diese EM "das Beste, was ich je erlebt habe". Die Deutschen, so sagt der Schotte, hätten sie mit offenen Armen empfagen. "Überall, wo wir hingehen, werden wir wie Filmstars begrüßt. Auf den Bahnsteigen singen die Deutschen: "No Scotland, no Party", erzählt der Fanvertreter.

Am Sonntag in Stuttgart gegen Ungarn

Aber wie auf fast jeder Fete gibt es auch auf der schottischen Endlos-Party einen Spaßverderber. Der heißt in diesem Fall Deutsche Bahn. "Alle Fans haben schlechte Erfahrungen mit der Bahn gemacht", erklärt Husband. Die Rückreise der Anhänger vom Spiel in Köln gegen die Schweiz (1:1) in die verschiedenen Städte sei schlecht gewesen. "Aber wir haben dennoch viel Spaß", ergänzt der Ata-Sprecher versöhnlich.

Am Sonntag heißt es für die Schotten nun: "Nächster Halt Stuttgart - alle aussteigen bitte." Denn im Schwabenland steht um 21 Uhr (im Audiostream und Live-Ticker bei sportschau.de) das dritte Gruppenspiel gegen Ungarn an. Nur bei einem Erfolg gegen die noch punktlosen Magyaren würde der Traum vom Achtelfinal-Einzug weiterleben - und die schottische Party weitergehen.

Bei Sieg muss bis Mittwoch gezittert werden

"Ich glaube, wenn wir diese drei Punkte holen, kommen wir weiter", sagte Nationaltrainer Stephen Clarke. Der erste EM-Sieg seit 28 Jahren - und die Chancen stünden für die Briten tatsächlich bestens, sich erstmals für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Doch selbst ein solcher Erfolg würde den feierwütigen Fans immer noch einiges an Geduld abverlangen. Denn Gewissheit hätten die Schotten wegen des Modus wohl erst drei Tage später.

Wenn, dann würden sich die "Bravehearts" aller Voraussicht nach als einer der vier besten Gruppendritten das Achtelfinal-Ticket sichern. Und die stehen nun mal erst fest, wenn alle Mannschaften drei Spiele absolviert haben - am kommenden Mittwoch.

Kölner Oberbürgermeisterin hofft auf weiteres Schotten-Spiel

So sehr sich die "Tartan Army" einen Sieg wünscht, so sehr stünde sie danach auch vor einem Dilemma. Lohnt es sich, in Deutschland zu warten? Und wenn ja, wo? Lieber in Stuttgart verweilen oder zur Abwechslung doch mal lieber mit dem Dudelsack über den Frankfurter Römer marschieren? Zurück ins Münchner Hofbräuhaus oder wieder Kölsch trinken in Köln?

Henriette Reker würde Letzteres freuen. "Liebe Schotten, das waren ein paar wunderbare Tage mit Ihnen", schrieb die Kölner Oberbürgermeisterin auf X: "Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, wieder nach Köln zu kommen!"