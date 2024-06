Sieg gegen Rumänien Belgien sorgt für Hochspannung Stand: 22.06.2024 23:03 Uhr

Belgien besiegte Rumänien in einem phasenweise wilden Spiel durch ein frühes und ein spätes Tor. In der Gruppe E haben nun alle Teams gleich viele Punkte.

Belgien besiegte am Samstagabend (22.06.2024) in Köln Rumänien mit 2:0 (1:0). Youri Tielemans brachte die Belgier schon in der zweiten Spielminute in Führung. Kevin De Bruye sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung (80.). Belgien vergab mehrere große Torchancen, Stürmer Romelu Lukaku hatte wieder einmal Pech.

Durch den Sieg Belgiens haben nun alle Teams der Gruppe E vor dem letzten Spieltag drei Punkte.

Tielemans trifft nach 73 Sekunden

Die Belgier starteten mit einer von Trainer Domenico Tedesco auf fünf Positionen veränderten Startelf perfekt ins Spiel. Jérémy Doku zog halblinks an der Strafraumkante mehrere rumänische Verteidiger auf sich und passte dann zu Romelu Lukaku ins Zentrum. Der legte den Ball in den Rückraum ab, zu Tielemans. Der Mittelfeldspieler von Atletico Madrid traf wuchtig und platziert links unten ins rumänische Tor, da waren erst 73 Sekunden gespielt.

Belgien bot in der ersten Hälfte die Wucht, die man sich von diesem Team erwartet. 66 Prozent gewonnene Zweikämpfe und eine Passquote von über 90 Prozent: der Favorit war eigentlich in allen Belangen überlegen. Linksaußen Doku sorgte mit seinen Dribblings immer wieder für Highlights.

Rumänien zunächst nur nach Ecken gefährlich

Zwei Unachtsamkeit erlaubte sich der Weltranglistendritte aber doch: Kurz nach dem Führungstreffer musste Torwart Koen Casteels einen Kopfball von Radu Drăgușin über die Latte lenken (5.), vor der Halbzeit köpfte der zweite rumänische Innenverteidiger Andrei Burcă nach einer Ecke über das Tor (45.).

Lukaku vergibt seine erste Chance

Auf der anderen Seite vergab Stürmer Lukaku, der im ersten Gruppenspiel gegen die Slowakei bereits einige gute Chancen ausgelassen hatte, auch an diesem Abend seine erste gute Gelegenheit. Freigespielt von Doku entledigte er sich seines Verteidigers, brauchte anschließend aber einen Kontakt zu viel. Nicușor Bancu kam gerade noch so dazwischen und konnte den Abschluss blocken (13.).

Auch Dodi Lukebakio, mit einem Schlenzer aus halbrechter Position im Strafraum (18.) und Jan Vertonghen, nach einer Eckballvariante (19.), scheiterten in aussichtsreicher Position. Kapitän De Bruyne fiel in einer starken belgischen Mannschaft zunächst noch ein wenig ab, spielte einige unpräzise Pässe vor dem rumänischen Strafraum.

Belgischer Druck lässt nach, Rumänien schöpft Mut

Nach einer halben Stunde zogen sich die Belgier langsam etwas mehr zurück. Rumänien wurde deshalb schon vor dem Halbzeitpfiff mutiger. Direkt nach der Pause prüfte dann Man Belgiens Torwart Casteels mit einem Fernschuss (46.). Mihăilă verschwendete eine der seltenen Kontersituation mit rumänischer Überzahl durch seinen egoistischen Abschluss weit über das Tor (48.).

Bei den Belgiern zeigte sich nun De Bruyne immer mehr. Sein Schlenzer von der Strafraumkante flog knapp rechts am Kasten vorbei (52.), kurz darauf begrub Torwart Niţă einen eher schwachen Flachschuss aus zentraler Positionen unter sich (55.). Anschließend lieferte De Bruyne einen weiteren Beweis, dass er bei der EM bislang noch nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft agierte: Eine gute Kontersituation endete mit einem schwachen Querpass des belgischen Regisseurs.

Lukakus Pechsträhne geht weiter

Kurz darauf machte De Bruyne aber wieder De-Bruyne-Sachen: Ein großartiger Steilpass brachte Lukaku ins Spiel. Der Stürmer verwandelte die Vorlage souverän. Sein Jubel wurde von einem Abseitspfiff gebremst (63.), der für die Rumänen allerdings äußerst glücklich war. Nur um seine Kniespitze stand Lukaku vor dem letzten Verteidiger. Schon gegen die Slowakei waren Lukaku zwei Tore aberkannt worden. Er versuchte es weiter, scheiterte aber kurz darauf an Niţă (66.)

Die souveräne Kontrolle über das Spiel hatte Belgien nun verloren. Es war ein teilweise wildes hin und her. Dennis Man vergab im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Casteels (68.) eine gute Chance für Rumänien. Kurz zuvor hatten die Rumänen Elfmeter gefordert, nachdem Tielemans der Ball im Strafraum aus kurzer Distanz an die Hand gesprungen war.

De Bruyne entscheidet das Spiel

In der Schlussphase sorgte dann De Bruyne für die Entscheidung. Ein hoher Freistoß von Casteels aus dem eigenen Strafraum segelte, leicht abgefälscht von einem rumänischen Verteidiger, fast übers ganze Feld hinter die rumänische Verteidigung. Im Strafraum erlief ihn De Bruyne und spitzelte den Ball vorbei an Niţă ins Tor (80.). Rumänien gab sich zwar auch anschließend nicht auf, kam aber nicht mehr zum Anschlusstreffer.

Alles offen vor dem letzten Gruppensieltag

Belgien spielt im spannenden Gruppenfinale der Gruppe E in Stuttgart gegen die Ukraine (Mittwoch, 26.06.2024, 18 Uhr). Rumänien trifft parallel in Frankfurt auf die Slowakei. Alle Teams haben noch die Chance aufs Weiterkommen.