Der Schatten der Vorgänger ist riesig. Marc-André ter Stegen, Bernd Leno und Timo Horn hieß 2015 das klangvolle Torhüter-Trio im deutschen U21 -Nationalteam, für Loris Karius war bei so viel Qualität schon gar kein Platz mehr.

Wenn das Team von DFB -Trainer Stefan Kuntz am Donnerstag (22.03.18) in Braunschweig zur EM-Qualifikation gegen Israel antritt, kommen die drei Schlussmänner im Kader auf gerade einmal vier Bundesliga-Einsätze - in der Summe. Besteht also Grund zur Sorge in der so hoch gelobten Torhüter-Nation Deutschland?

Niveau ist hoch, sagt Kuntz

Kuntz glaubt das nicht. "Das Niveau bei unseren Keepern ist weiterhin hoch. Was den Jungs fehlt, ist die Spielpraxis" , sagt der Europameister-Coach. Derzeit stehen Florian Müller (Mainz 05), Schalkes Ersatzmann Alexander Nübel und Borussia Mönchengladbachs dritter Torhüter Moritz Nicolas im U21-Kader.

Florian Müller spielt für den FSV Mainz

Der erstmals berufene Müller stand zuletzt immerhin dreimal in Folge im Tor der Mainzer. Gut möglich, dass der 20-Jährige daher schon gegen Israel den bislang gesetzten Nübel ablöst, der in Schalke nicht an Ralf Fährmann vorbei kommt. Nübel kann nur zwei Minuten Bundesliga-Erfahrung vorweisen - aber sechs Länderspiele für die U21. Das DFB-Team sei seine "einzige Möglichkeit, auf hohem Niveau Spielpraxis zu sammeln" , hatte er zuletzt gesagt.

Thomforde fordert Spielpraxis