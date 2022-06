Der deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat für das abschließende EM-Qualifikationsspiel in Polen einige personelle Wechsel angekündigt. Der Einsatz von Mittelfeldspieler Angelo Stiller sei nach dessen Knie-Prellung noch fraglich, sagte Di Salvo am Montag (06.06.2022) vor der Partie am Dienstag in Lodz.

Abwehrspieler Marton Dardai ist krank abgereist, Tom Krauß fehlt gelbgesperrt, der verletzte Jamie Leweling und Ansgar Knauff gehören ebenfalls nicht mehr zum Kader. "Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft auf den Platz bekommen werden" , sagte Di Salvo.