Video: DFB-Team in Seefeld: Fitnesszelt statt Fußballplatz

01:32 Min. . Von Jens Ottmann.

Am fünften Tag des Trainerlagers in Seefeld stand für die deutsche Nationalmannschaft Fitness statt Training mit dem Ball auf dem Programm. Die Mannschaft will topfit ins Testspiel gegen Dänemark gehen. | video