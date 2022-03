Noah Katterbach, vom 1. FC Köln an den Schweizer Erstligisten FC Basel ausgeliehen, erzielte am Dienstag (29.03.2022) in der 60. Minute den einzigen Treffer einer ausgeglichenen Partie in Petach Tikwa.

Fünf Punkte Vorsprung

Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo hat nun als Tabellenführer ihrer Qualifikationsgruppe fünf Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Israel.