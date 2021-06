Verteidiger Nico Schlotterbeck weiß schon genau, was anders werden muss als in der EM -Vorrunde. Da hatte die deutsche U21-Nationalmannschaft gegen die Niederlande am Ende glücklich noch ein 1:1 gerettet. Jetzt geht es im Halbfinale am Donnerstag (03.06.2021) im ungarischen Szekesfehervar erneut gegen "Oranje".

"Respekt ablegen"

"Wir hatten in den ersten 20 Minuten im Gruppenspiel zu viel Respekt, das müssen wir ablegen" , forderte Schlotterbeck. Der Profi von Union Berlin erwartet in der Runde der letzten Vier einen intensiven Kampf um den Einzug ins EM -Finale. "Es wird wieder so ein enges Match wie in der Gruppenphase", sagte der Verteidiger: "Wir kennen die jeweiligen Stärken und Schwächen. Die Niederlande haben sehr, sehr gute Einzelspieler, sehr schnelle Außen. Justin Kluivert kennt man aus der Bundesliga, gegen ihn habe ich vor zwei Wochen gespielt, er ist ein sehr guter Spieler." Aber er stellt auch klar: "Jetzt stehen wir im Halbfinale, da ist eh alles möglich."

"Nur der Titel zählt"

Respekt ablegen, selbstbewusst auftreten - das ist die Marschroute. Nach dem dramatischen 6:5-Sieg im Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Dänemark geht das Team von Bundestrainer Stefan Kuntz selbstbewusst ins Spiel. "Wir wollen ins Finale, dafür müssen wir Holland schlagen", sagte Kapitän Arne Maier: "Hier zählt für jeden Spieler nur der Titel." Nur wenige hätten vor dem Turnier "gedacht, dass wir so weit kommen. Deswegen bin ich einfach stolz auf die Mannschaft."

Der Mann von Arminia Bielefeld erwartet "ein anderes Spiel" als noch in der Gruppenphase: "K.o.-Spiele sind immer etwas Besonderes, deswegen denke ich, dass sich die Leute auf ein spannendes Spiel freuen können." Der Bedarf an Nervenkitzel ist bei Maier aber erst einmal gedeckt. "Ich würde mich freuen, wenn wir in 90 Minuten das Ding gewinnen" , sagte er.

Auch Niederländer mit breiter Brust

Schlotterbeck weiß, dass die Niederländer verwundbar sind. "Wir hatten Probleme mit Ihnen" , sagte er mit Blick auf das Duell in der Gruppenphase: "Aber sie hatten in der zweiten Halbzeit auch Probleme mit uns. Wenn wir das hinkriegen, sieht es eigentlich gut aus."

Die Niederländer bezwangen im Viertelfinale Turnier-Favorit Frankreich mit 2:1. Trainer Erwin van de Looi muss im Vergleich zur Gruppenphase auf die Stammspieler Teun Koopmeiners und Cody Gapko verzichten, die für die EM-Gruppenphase nominiert wurden, hat aber trotzdem eine talentierte Mannschaft beisammen. "Wir wollen Europameister werden. Daran hat sich nichts geändert" , sagte van de Looi nach der Partie gegen die Franzosen mit breiter Brust, und sein Team stimmte schnell ein. "Wir sind für den Hauptpreis hier" , sagte etwa Torhüter Justin Bijlow von Feyenoord Rotterdam.

Dass "Oranje" sein Viertelfinale in 90 Minuten gewann, könnte ein Vorteil sein. Dementsprechend wichtig war für Deutschen die Regenerationsphase. "Das ist nicht so leicht wegzustecken, aber wir probieren natürlich unser Bestes" , sagte Schlotterbeck, der "viel Schlaf und Regeneration" ankündigte.

Kuntz könnte Historisches schaffen

Stefan Kuntz könnte als erster deutscher U21-Trainer dreimal in Serie das Finale erreichen. Auch bei der aktuellen Generation hat der Ex-Nationalspieler wieder einmal sein Gespür im Umgang mit jungen Talenten bewiesen - und eine Mannschaft mit bemerkenswertem Teamgeist geformt. "Das ist die Leidenschaft, die diesen Jahrgang auszeichnet" , sagte er. Für die U21 wäre es der dritte Titelgewinn nach den Triumphen 2009 und 2017.

sid/dpa | Stand: 02.06.2021, 11:20