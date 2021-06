Vertrauen hat sich ausgezahlt

Ausgezahlt hat sich auch das Vertrauen, das Kuntz in Dahmen setzte. Trotz des bösen Fehlers in der Vorrunde, der fast den Einzug in die K.o. -Runde gekostet hätte, hielt der Trainer an seinem Torwart fest. Dem war damals nach einem Einwurf von Josha Vagnoman der Ball über den Spann gerutscht und Leipzigs Justin Kluivert musste nur noch ins leere Tor einschieben. "Wir haben im Vorfeld immer gesagt, dass wir die Jungs nicht nach einem Fehler vom Platz jagen" , erklärte Kuntz.

Dahmen ist ein Mainzer Eigengewächs und seit der U15 Junioren-Nationalspieler. Immer wieder wurde er für die DFB-Teams nominiert, war aber nie die Nummer eins. Auch beim FSV muss er sich hinter Robin Zentner einreihen, hat erst drei Bundesligaspiele bestritten. Im aktuellen U21-Kader erhält Dahmen den Vorzug vor Lennart Grill (Bayer Leverkusen) und Markus Schubert (Eintracht Frankfurt), die in ihren Klubs ebenfalls nur Ersatz sind.

"Wir werden bereit sein"

Nach den 120 Minuten und dem glücklichen Ende gegen Dänemark ist das Team aber gestärkt für die Partie gegen die Niederlande. "Jetzt können wir mit Selbstvertrauen ins Halbfinale gehen. Wir werden bereit sein" , sagte Dahmen.

sid/dpa | Stand: 01.06.2021, 10:20