Die Zahlen aus England machten den Bundestrainer durchaus neidisch. Keine zwei Tage dauerte es, bis alle 11.464 Tickets für die Partie am Dienstag (26.03.19) verkauft waren. Ein paar Tage zuvor sahen gar 25.119 Fans den Test der "Young Lions" gegen Polen (1:1) in Bristol. "Was derzeit im englischen Nachwuchsbereich abgeht, ist wirklich beeindruckend", sagte Kuntz vor dem Stresstest.

Für die letzte offizielle Begegnung vor der EM im Juni hätte sich der DFB keinen besseren Gegner wünschen können. "Ein ausverkauftes Haus, ein super Spiel - das ist genau das, was du als Trainer haben willst", so Kuntz.

"Da kommt das nächste Brötchen auf uns zu"

Seit England vor zwei Jahren mit der U19 den EM- sowie mit der U17 und U20 den WM-Titel holte, gilt der Nachwuchs auch im Rest Europas als vorbildlich. Topstars wie der Dortmunder Jadon Sancho (19), der von Bayern München umworbene Callum Hudson-Odoi (18) oder Tottenhams Juwel Dele Alli (22) wären auch bei der U21-EM noch spielberechtigt für England, haben aber schon den Sprung zum A-Team geschafft.

Der Kader kann sich aber auch so noch sehen lassen. "Da kommt das nächste Brötchen auf uns zu", sagte Kuntz nach dem jüngsten 2:2 gegen den Weltmeister-Nachwuchs aus Frankreich. Ein Brötchen mit Weltklasse-Geschmack, das auch im Sommer auf das DFB-Team warten könnte. "Wenn es ganz toll läuft, können wir uns in Bournemouth auf ein EM-Halbfinale vorbereiten", sagte der 56-Jährige.

Ein klein wenig neidisch schaut Kuntz auch auf die "individuelle Klasse" der englischen U21. "Viele von den Jungs spielen beispielsweise bei uns in der Bundesliga oder aber in der englischen Premier League. Und dort bekommen sie in ihren Vereinen auch regelmäßige Einsatzzeiten. Das sagt schon alles."

Im aktuellen Kader Englands steht mit dem vom FC Arsenal an die TSG Hoffenheim ausgeliehenen Reiss Nelson allerdings nur ein Bundesligaprofi. Er trägt 564 zu den 14.901 Minuten bei, die Englands Spieler in der aktuellen Saison bei Erstligisten zum Einsatz kamen.