Deutschland startet perfekt in die U21-EM

Die U21 bezwang Gastgeber Ungarn am Mittwochabend (24.03.21) zum Auftakt der Gruppenphase verdient mit 3:0 (0:0), offenbarte ohne den angeschlagenen Hoffnungsträger Youssoufa Moukoko aber vor der Pause auch Schwächen im Abschluss. Lukas Nmecha vom RSC Anderlecht (61.) und der im November bereits von Bundestrainer Joachim Löw nominierte Wolfsburger Baku (66./73.) trafen in Szekesfehervar für das DFB-Team.

"Das war schon ein Ausrufezeichen"

Matchwinner Baku sagte nach der Partie freudestrahlend bei Pro7: "Das war eins meiner besten Spiele, zwei Tore und ein Assist, das hätte ich mir nicht besser ausmalen können. Das war schon ein Ausrufezeichen auch an die anderen Gruppengegner. Am Ende hätten wir dann sogar nocbh ein, zwei Tore mehr machen können, aber zu Null zu gewinnen ist immer super."

Kuntz analysierte die Partie so: "Wir haben uns in der Halbzeit gut unterhalten und an ein paar Stellschrauben gedreht. Ich habe vorne mehr Positionstreue eingefordert und es waren mir vorher zu viele Ballkontakte, da haben wie das Spiel zu langsam gemacht. Das war nach dem Wechsel deutlich besser."

Viertelfinale erst im Mai

Auch Kapitän Arne Maier ließ keine Zweifel aufkommen: "Wir haben verdient 3:0 gewonnen. Ich glaube, unser Keeper Finn Dahmen musste in der 70. Minute zum ersten Mal einen Ball halten, das sagt schon viel aus."

Mit einem weiteren Sieg im Topspiel gegen die Niederlande kann der Finalist von 2019 schon am Samstag einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale machen, das erst Ende Mai ausgetragen wird. Von Beginn an lief das Spiel fast nur in eine Richtung: Das DFB-Team kontrollierte das Geschehen, hatte deutlich mehr Ballbesitz und wirkte zudem körperlich präsent.

Lange Zeit ohne Ideen und Durchschlagskraft