Kuntz musste vier Akteure aus seinem vorläufigen, 27-köpfigen Kader streichen. Es traf am Ende Lukas Klünter, Jordan Torunarigha (beide Hertha BSC), Janni Serra (Holstein Kiel) und Cedric Teuchert (Schalke 04). Mit Klünter strich Kuntz einen Titelverteidiger, mit Teuchert den treffsichersten Stürmer der Qualifikation, der aber zuletzt häufig mit Verletzungen gekämpft hatte und in der Bundesliga kaum zum Einsatz kam. Deutschland startet am 17. Juni (21 Uhr/live im Ersten und bei sportschau.de) in das Turnier.

Junge Spieler und fünf Titelverteidiger

Blöcke gibt es keine im Team, kein Klub ist mit mehr als zwei Spielern vertreten. Von den Bundesliga-Spitzenteams kommen null (Bayern) bis jeweils ein Spieler (Dortmund, Leipzig, Leverkusen). Genau diese dürften aber teils sehr wichtig werden: Mahmoud Dahoud, Jonathan Tah und Lukas Klostermann sind die wohl prominentesten Namen im Kader.

2017 gewann die deutsche U21 das Turnier in Polen. Fünf Spieler von damals sind als Titelverteidiger noch dabei: Dahoud, Levin Öztunali, Waldemar Anton und Nadiem Amiri.

Sané, Werner oder Havertz sind längst weg

Das Trikot der U21 ist vielen anderen Spielern, die durch ihr Alter noch spielberechtigt gewesen wären, längst zu klein geworden. Leroy Sané, Timo Werner, Thilo Kehrer, Julian Brandt oder Kai Havertz sind alle nach dem 1. Januar 1996 geboren und hätten mitspielen dürfen.

Sie haben jedoch längst einen Platz in der A-Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw und werden in der EM-Qualifikation der A-Mannschaft gebraucht. Aber das geht auch anderen so, Jadon Sancho spielt genausowenig für England wie Kylian Mbappé für Frankreich.

Start gegen Dänemark, dann Serbien und Österreich

Die deutsche U21 startet am 17. Juni in Udine gegen Dänemark ins Turnier. Die beiden anderen Gegner in Gruppe B sind Serbien (20. Juni, 21 Uhr) und Österreich (23. Juni, 21 Uhr). Es gibt drei Gruppen, nur die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite kommen ins Halbfinale, was gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio ist.