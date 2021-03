Begonnen hatte das mit Lukas Nmecha und dem DFB mit einem Besuch von Stefan Kuntz, einem denkwürdigen Fußballspiel und mit Rühreiern. Im März 2019 war der U21-Trainer Kuntz nach England gereist, um Nmecha für eine Zukunft im deutschen Trikot zu begeistern. Da saßen sie also in Manchester zusammen, Kuntz und der noch sehr junge Nmecha, damals Spieler im Nachwuchs von Man City, und sahen zu, wie der Klub in der Champions League Schalke 7:0 besiegte.

Sie fachsimpelten, und irgendwann machte der Vater Nmecha Rühreier, von denen Kuntz heute noch schwärmt. Und Nmecha war beeindruckt, von Kuntz - und von dem, was der ihm über die U21 erzählte, über die Ziele und den Teamgeist. Und so kam es, dass Nmecha, geboren in Hamburg, aufgewachsen in der Region Manchester, fortan lieber nicht mehr für den Nachwuchs Englands spielen mochte. Nmecha hatte in verschiedenen Altersstufen 31 Länderspiele für England gemacht, das letzte im November 2018, als er beim 2:0 der U20 ein Tor erzielte. Der Gegner war, man ahnt es: Deutschland.

Jener Abend im März, die Fachsimpelei und die Rühreier - das also war der Anfang einer gemeinsamen Geschichte. Nmecha, 22, hat ihr gerade ein neues Kapitel hinzugefügt, es ist ein schönes.

Ein Tor wie aus einem Lehrfilm

Vor einigen Tagen mühte sich die deutsche U21 im Auftaktspiel der Europameisterschaft gegen Ungarn, sie hatte viel Ballbesitz und einige Chancen, nur ein Tor gelang ihr nicht. Dann kam die 61. Minute und die Flanke von Ridle Baku. Nmecha machte im Strafraum zwei, drei schnelle Schritte, dann sprang er ab. Seinen Gegenspieler überragte er in diesem Moment, für den Bruchteil von Sekunden nur, um beinahe einen halben Meter. Den Ball traf Nmecha wuchtig mit der Stirn, Ungarns Torhüter Balázs Bese hatte keine Abwehrchance. Es war ein Tor, dass man so ohne Bedenken auch in einem Lehrfilm für Mittelstürmer zeigen könnte.

Lukas Nmecha im Duell mit Ungarns Bendeguz Bolla

Am Samstag (27.03.2021) bestreitet Deutschland das zweite Vorrundenspiel, der Gegner diesmal sind die Niederlande. Mit einem Unentschieden oder gar einem Sieg könnte Deutschland einen Schritt machen in Richtung Finalturnier, das ab dem 31. Mai in Slowenien ausgetragen wird. Es wird in diesem Spiel auf die Schlüsselspieler im Kader von Kuntz ankommen, auf den Abwehrchef Amos Pieper, den Kapitän Arne Maier, den Flügelspieler Baku - und auf Nmecha.