Die Iren stehen aktuell auf Rang zwei der Qualifikationsgruppe 5, das deutsche Team von Trainer Stefan Kuntz hat zwei Zähler Vorsprung und die klar bessere Tordifferenz. Dass Irland nicht punktgleich mit der DFB -Elf ist, liegt nur am jüngsten 1:1 der Elf von Coach Noel King gegen den Kosovo, das Deutschland natürlich in die Karten spielte.

Nur die Gruppenersten sind sicher weiter

Nur die neun Gruppenersten haben die direkte Teilnahme sicher, die vier besten Gruppenzweiten spielen die zwei verbliebenen Tickets in Playoff-Partien aus. Das Spiel in Dublin ist also immens wichtig: Die Mannschaft um Kapitän Lukas Klostermann ( RB Leipzig) könnte bei dann nur noch zwei ausstehenden Spielen gegen Norwegen und wiederum Irland den Vorsprung auf komfortable fünf Punkte ausbauen.

Irland: defensiv- und kampfstark

Einfach dürfte das allerdings nicht werden. Die Truppe um Kapitän Josh Cullen (Charlton Athletic) ist nämlich vor allem eines: extrem defensivstark. Erst vier Gegentreffer musste Torhüter Kieran O'Hara bisher hinnehmen, nur England und Griechenland sind im laufenden Wettbewerb noch kompakter. Deutschland hat schon sechs Gegentore kassiert, stellt mit 23 erzielten Treffern allerdings auch eine der besten Offensivreihen.

Kapitän Lukas Klostermann im Einsatz gegen Mexiko

"Wir müssen uns darauf einstellen, dass es die Iren kompakt machen werden" , prophezeite auch Klostermann. Kuntz erwartet einen Kontrahenten, der "alles reinschmeißt" .

Große personelle Auswahl

Der Trainer hat indes in Sachen Personal die Qual der Wahl. Im Test gegen Mexiko am Freitag (07.09.2018) setzte er 21 Akteure ein und irgendwie machten alle ihre Sache beim 3:0-Erfolg mindestens ordentlich. Angesprochen auf das Herauspicken einer Startformation sprach Kuntz vom "schwersten aber optimalsten" Fall.

Dabei könnte die Auswahl sogar noch größer sein: Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain oder die Leverkusener Kai Havertz und Jonathan Tah waren allesamt für die A-Mannschaft im Einsatz, auch Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) oder Levin Öztunali (Mainz 05) fehlen.

Topscorer: Marcel Hartel

Bester Scorer für die Deutschen ist im Wettbewerb bisher Marcel Hartel von Zweitligist Union Berlin. In bestechender Form befindet sich im DFB-Trikot aber beispielsweise auch aktuell Cedric Teuchert, der Schalker Angreifer traf zum Endstand gegen die Mexikaner.

Favoritenrolle mit Vorsicht genießen

Auf dem Papier ist die deutsche Elf jedenfalls der klare Favorit. Während Kuntz ohne Probleme eine Elf einsetzen könnte, die bis auf den Torhüter wichtige Rollen bei Bundesligaklubs spielt, steht ein Großteil des irischen Aufgebots bei englischen unterklassigen Klubs unter Vertrag.

Dass so eine Favoritenrolle gegen einen hochmotivierten Gegner aber nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem Sieg ist, durfte die DFB-Auswahl bereits bei der Niederlage im vergangenen Jahr gegen Norwegen und dem torlosen Remis im letzten Pflichtspiel gegen den Kosovo erfahren. Selbst bei einem Unentschieden oder einer Niederlage in Dublin hätten Klostermann und Co. zwar noch alles selbst in der Hand, aber vermeiden will man eine solche Situation dann doch definitiv.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 11.09.2018, 22.50 Uhr

rt; mit dpa und sid | Stand: 11.09.2018, 08:39