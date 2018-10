Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz holte beim überzeugenden 2:1 (2:0) gegen Norwegen den siebten Sieg im neunten Spiel der Qualifikation und damit mehr als den einen noch erforderlichen Punkt. Mit 22 Zählern kann die DFB-Auswahl am letzten Spieltag der Gruppe 5 weder von den Skandinaviern, noch von Gegner Irland (jeweils 14) eingeholt werden.

"Wir haben die erste Halbzeit klar dominiert. Wenn man einen Vorwurf machen will, haben wir einfach nur zu wenige Tore gemacht" , sagte Kuntz bei Eurosport. "Dann siehst du das Verrückte am Fußball. Ein abgefälschter Schuss, das Tor, keiner weiß warum. Dann wird die Mannschaft etwas nervöser, die Norweger werden immer größer. Aber über den gesamten Spielverlauf haben wir es verdient."

Jonthan Tah meinte: "Ich bin sehr gerne hier bei der U21 und stolz, die Mannschaft als Kapitän zur EM zu führen. Es war ein sehr schwieriges Spiel, aber jeder hat wirklich alles gegeben." Das war auch der Punkt, den Lukas Klostermann hervorhob: "Als Team haben wir das Spiel nach Hause gebracht. Anfangs haben wir hervorragend gespielt und klar dominiert, dann haben wir in der zweiten Halbzeit die Bälle zu leicht hergeschenkt und uns selbst das Leben schwer gemacht."

Teuchert und Waldschmidt erfolgreich

Nur 4.304 Zuschauer in Ingolstadt sahen eine temporeiche Begegnung, in der die deutsche Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit glänzte. Cedric Teuchert (21.) und der herausragende Luca Waldschmidt (31.) erzielten dabei die Treffer. Für erneut starke Norweger, die den Deutschen im Hinspiel die bisher einzige Niederlage (1:3) in der Qualifikation zugefügt hatten, traf trotz mehrerer guter Chancen in der zweiten Halbzeit nur Birk Risa (46.).

Das abschließende deutsche Gruppenspiel gegen Irland findet am Dienstag in Heidenheim statt. Die EM-Endrunde wird im kommenden Jahr (16. bis 30. Juni) in Italien und San Marino ausgetragen. Dort geht es für die deutsche Mannschaft um mehr als die erfolgreiche Titelverteidigung: Vier Mannschaften können sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio sichern.

DIcke Chancen zu höherem Sieg

Der deutsche Sieg hätte höher ausfallen können. Bereits vor dem Führungstreffer besaß Teuchert drei große Chancen (6., 8. und 16.). Auf Pass von Kapitän Jonathan Tah erzielte der Schalker dann seinen siebten Treffer in der Qualifikation. Kurz darauf traf Waldschmidt den Pfosten (30.), eine Minute später ins Tor. Ein Treffer der Norweger wurde wegen Abseits aberkannt (37.), der abgefälschte Weitschuss des Ex-Kölners Risa gleich nach der Pause zählte.

Der Sieg der deutschen Mannschaft war verdient, auch wenn sie sich in der zweiten Halbzeit oft zu passiv verhielt und brenzlige Situationen überstehen musste: Die beste Ausgleichschance der stets gefährlichen Norweger durch Erling Braut Haland vereitelte Torhüter Alexander Nübel von Schalke 04 mit einer Glanzparade (65.). Zwei Minuten später traf auch Florian Neuhaus nur den Pfosten (67.).

Thema in: Deutschlandfunk, sport aktuell, Freitag, 12.10.2018, ab 22.50 Uhr

sid/dpa/red | Stand: 12.10.2018, 22:09