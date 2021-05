U21-EM - Niederlande, Portugal und Spanien erreichen das Halbfinale

Entscheidender Mann beim Sieg der Spanier gegen die Kroaten war Javi Puado. Der 23 Jahre alte Stürmer von Espanyol Barcelona erzielte beide Treffer. Kurz nach seiner Einwechselung brachte er seine Mannschaft in der 65. Minute in Führung. In der 110. Minute erzielte er den Siegtreffer, nachdem der Kroate Luka Ivanusec per Foulelfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit die Spanier in die Verlängerung gezwungen hatte.

Die Portugiesen lagen bereits mit 2:0 und 3:1 in Führung, doch Italien gelang noch der Ausgleich. In der Verlängerung sah Italiens Matteo Lovato Gelb-Rot in der 91. Minute. Danach hatte Portugal leichtes Spiel. Jota (109.) und Francisco Conceicao (119.) machten den Sieg perfekt.

dpa | Stand: 31.05.2021, 23:56