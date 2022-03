Die Annehmlichkeiten des Hotels Bilderberg Kasteel Vaalsbroek in Vaals haben schon andere Auswahlmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu schätzen gelernt. Auch die U21-Nationalmannschaft bereitet sich in der Herberge an der deutsch-niederländischen Grenze auf das EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland (Freitag 18.15 Uhr) am Aachener Tivoli vor. Allerdings sind die Bedingungen alles andere als angenehm.

Noch nie hat Nationaltrainer Antonio di Salvo so viel telefonieren müssen, um überhaupt seinen Kader zu versammeln. Mitunter musste sich der 42-Jährige wie ein Angestellter einer Hotline fühlen, so viele Absagen und Ausfälle trudelten ein. Verletzungen und Coronafälle haben das ursprünglich angedachte Aufgebot fast zur Hälfte komplett gesprengt.