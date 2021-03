U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz ist zufrieden. Das darf er auch sein. Nach einem 1:1 gegen die Niederlande im zweiten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft hat sein Team beste Chancen, in die K.o. -Runde einzuziehen. Deutschland führt die Gruppe mit vier Zählern vor Rumänien (4), den Niederlanden (2) und Ungarn (0) an. Schon ein Remis gegen Rumänien würde den deutschen Nachwuchs-Fußballern für die nächste Runde reichen.

Unglückliches Gegentor

Natürlich war das Remis am Ende vom Papier her glücklich, Toptorjäger Lukas Nmecha erzielte den Ausgleich in der 84. Minute. Doch der Punktgewinn war vor allem auch hochverdient. So war Deutschland im ungarischen Szekesfehervar erst nach einem schweren Patzer von Torwart Finn Dahmen überhaupt in Rückstand geraten. Der Mainzer Schlussmann hatte nach einem Einwurf über den Ball getreten, der Leipziger Justin Kluivert musste den Ball nur noch ins leere Tor befördern. Das alles passierte zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt gleich nach der Pause (48. Minute).