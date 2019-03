In Bournemouth, an der Südküste Englands, blitzten sie jetzt wieder auf, die großen Fähigkeiten des Mahmoud, genannt "Mo", Dahoud. Elegante Annahme mit der Brust, kurzes Abtropfen des Balles und anschließend ein trockener Schuss flach ins Tor-Eck - drin. Mit seinem Treffer in England ebnete Dahoud den ersten Sieg einer deutschen U21-Nationalmannschaft überhaupt auf der Insel.

Wichtige Rolle bei der U21

Dahoud war im zentralen Mittefeld der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz Dreh- und Angelpunkt und lieferte eine starke Vorstellung. Auch für die anstehende U21-Europameisterschaft im Juni in Italien und San Marino wird dem Mittelfeldspieler eine wichtige Rolle zugedacht.

Die Auftritte in der DFB-Auswahl stehen derzeit im krassen Gegensatz zu seiner Rolle im Verein. Bei Borussia Dortmund kommt der 23-Jährige selten über die Rolle des Bankdrückers hinaus. Dahoud war im Sommer 2017 von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund gewechselt. Der junge Mann mit syrischen Eltern galt damals als eines der größten Talente im deutschen Fußball, immer wieder wurde sein Name auch im Zusammenhang mit der A-Nationalmannschaft genannt.

Favre, der einstige Förderer

Sein größter Förderer hieß Lucien Favre, der den damals 17-Jährigen in Mönchengladbach ins kalte Bundesliga-Wasser geworfen hatte. Dahoud eroberte unter Favre die Bundesliga im Sturm und war aus der Fohlen-Elf nicht mehr wegzudenken.