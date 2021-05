U21-EM - Mit Wirtz und Baku die Dänen bezwingen

Dänemark - hohe Effektivität in der Offensive

Gleiches gilt für Ridle Baku. Als Rechtsverteidiger hätte man sich auch ihn gut bei der A-Nationalmannschaft vorstellen können für das EM-Turnier, auf dieser Position ist die Löw-Elf schmal besetzt. Doch der Bundestrainer verzichtete diesmal auf das Wolfsburger Talent, sicher auch um das Team von Kollege Kuntz zu stärken.

Top-Leute wie Wirtz und Baku werden ohne Frage nötig sein, um die Dänen in diesem Viertelfinale hinter sich zu lassen. Das Team aus dem Norden spielte eine ausgezeichnete EM-Vorrunde. Die Dänen schlugen nicht nur Russland (3:0) und Island (2:0) sondern auch Frankreich (1:0) . "Sie haben eine unglaubliche Effektivität in der Offensive" , sagt Stefan Kuntz über den Gegner.

Bis zu 14.000 Zuschauer sind möglich

Das soll das favorisierte deutsche U21-Team aber nicht davon abhalten nach 2017 (EM-Titel) und 2019 (verlorenes Finale) abermnals ins Endspiel dieser Kontinentalmeisterschaft einzuziehen. " Natürlich will ich wieder ins Finale ", sagt Trainer Kuntz

Einen zusätzlichen Schub können sich die deutschen Nachwuchs-Kicker von der Kulisse erhoffen: In Ungarn sind bei der U21-EM volle Stadien erlaubt, bis zu 14 000 Fans könnten am Montag in Szekesfehervar dabei sein, Gleiches gilt für ein mögliches Halbfinale gegen Frankreich oder die Niederlande am Donnerstag. Das Finale steigt am 6. Juni in Ljubljana, wo 50 Prozent der Plätze im Stadion besetzt sein dürfen.

An den möglichen dritten Endspieleinzug in Serie denkt Final-Experte Kuntz vor dem Duell mit Dänemark noch nicht - vorbereitet ist er aber trotzdem: "Meine Zigarren sind dabei ", sagte er grinsend mit Blick auf sein lieb gewonnenes Ritual nach großen Erfolgen.

