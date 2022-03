Deutschlands U21 besiegt Lettland - jetzt Spitzenspiel in Israel

Durch das 4:0 (3:0) am Freitag (25.03.2022) in Aachen gegen Lettland ist Deutschland drei Spieltage vor Schluss alleiniger Tabellenführer der Gruppe B vor Israel, das am Donnerstag nur Remis gegen Polen spielte. Am Dienstag (17 Uhr) spielt die deutsche U21, bei der zahlreiche Spieler verletzt oder erkrankt ausgefallen waren, beim Verfolger Israel.

Die deutsche Mannschaft, die das Hinspiel in Lettland mit 3:1 gewonnen hatte, ist mit 18 Punkten Tabellenführer. Nur der Gruppensieger und der Beste von neun Zweiten qualifizieren sich direkt für die Endrunde im Sommer 2023 in Georgien und Rumänien. Die übrigen Zweiten müssen in die Playoffs. Im Juni folgen für Deutschland noch die Partien gegen Ungarn und in Polen.