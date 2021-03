Am 24. März startet mit der U21 -Europameisterschaft das erste große Nationenturnier seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Wie Olympia und die Europameisterschaft hätte auch der U21-Wettbewerb im vergangenen Jahr stattfinden sollen und wird nun nachgeholt. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Themen.

Der Modus

Die 16 qualifizierten Teams treten in vier Vierergruppen an. Die Gruppenphase findet vom 24. bis 31. März statt, gespielt wird in Ungarn und Slowenien. Die beiden Erstplatzierten ziehen jeweils ins Viertelfinale ein, das beim Finalturnier ab dem 31. Mai ausgespielt wird. Das Endspiel steigt am 6. Juni im slowenischen Ljubljana.

Die U21- EM wurde in zwei Abschnitte geteilt, um eine Überschneidung mit der EM der A-Nationalmannschaften, die vom 11. Juni bis 11. Juli stattfinden soll, zu verhindern. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Aufgrund der verkürzten Phase im Mai und Juni gibt es eine größere Pause bis zum Olympia-Turnier (22. Juli bis 7. August), bei dem in großen Teilen die gleiche Mannschaft wie bei der U21-EM antreten wird.

Die Gruppen

Deutschland trifft in Gruppe A auf Ungarn (24. März, 21 Uhr), die Niederlande (27. März, 21 Uhr, beide in Szekesfehervar) und Rumänien (30. März, 18 Uhr, in Budapest). In Gruppe B wurden Spanien, Slowenien, Italien und Tschechien gelost, in Gruppe C Frankreich, Dänemark, Russland und Island. In Gruppe D spielen Portugal, Kroatien, England und die Schweiz.

Die Favoriten

Die beiden Top-Anwärter auf den Titel sind England und Spanien. Zur englischen Nationalmannschaft gehören gestandene Stars wie Jude Bellingham (Borussia Dortmund) und Callum Hudson-Odoi ( FC Chelsea), bei Spanien ist Pedri (FC Barcelona) der herausragende Mann. Auch Frankreich, Italien, Portugal und die Niederlande haben Chancen auf den Sieg, als mögliche Überraschung gelten die Schweizer.

Die deutschen Aussichten

Das deutsche Team gehört nach dem Titel 2017 und der Finalniederlage 2019 diesmal nicht zu den Favoriten. " Das primäre Ziel ist, in der Gruppe Erster oder Zweiter zu werden und das Finalturnier zu erreichen ", sagt U21-Trainer Stefan Kuntz. " Und dann schauen wir mal weiter. Wir haben es bisher immer geschafft, mit einem guten Teamgeist klasse Leistungen abzuliefern. "

Der deutsche Kader

Welche Spieler am 22. März ins Flugzeug nach Ungarn steigen, ist noch nicht klar. " Es gibt noch ein paar Sachen zu klären, es wird auch ein Gespräch mit Jogi Löw geben ", sagt Kuntz. Dabei wird es um Personalien wie Florian Wirtz oder Ridle Baku gehen, den der U21-Coach gerne mitnehmen würde, aber auch ein Kandidat für die A-Nationalmannschaft ist. Der kürzlich eingebürgerte Jamal Musiala ist keine Option, weil er bereits für die englische U21 gespielt hat und damit nicht spielberechtigt für das Kuntz-Team ist.

Stefan Kuntz (r., hier neben Maximilian Arnold) wurde 2017 mit Deutschlands U21 Europameister

Ein weiteres Problem ist das Montagsspiel in der zweiten Liga am Abflugtag zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum. " Das macht eine Nominierung von Maxim Leitsch zumindest für das erste Spiel unmöglich ", sagt Kuntz. " Insgesamt wird Flexibilität eine Notwendigkeit sein ."

Eigentlich herrscht eine Abstellungspflicht, aufgrund der Infektionslage in Ungarn gelten aber Sonderbestimmungen, die eine Verpflichtung aufheben würden. Der DFB und die jeweiligen Klubs der Spieler müssen sich demnach einig sein. Die Profis sind rechtzeitig zur Fortsetzung des Ligabetriebs zurück.

Die Besonderheit

Die Uefa testet bei der U21-EM die Einführung einer zusätzlichen Einwechslung infolge einer Gehirnerschütterung eines Spielers. Sollte ein Akteur eine solche Kopfverletzung erleiden, kann auch nach der vorherigen Ausschöpfung des Wechselkontingents eine Auswechslung vorgenommen werden. Damit soll verhindert werden, dass Spieler trotz Gehirnerschütterung weiterspielen.

Stand: 11.03.2021, 12:42